La convidada de luxe que anuncia 'Hay una cosa que te quiero decir' per a aquest dissabte

'Hay una cosa que te quiero decir' torna a Telecinco amb una convidada de luxe després d'una setmana d'aturada per la competència de la final de la Copa del Rei. Leire Martínez, exvocalista de La Oreja de Van Gogh, participarà en una de les històries més emocionants del programa de Jorge Javier Vázquez.

Leire Martínez sorprendrà a Alejandro i David a 'Hay una cosa que te quiero decir'. Són dos germans bessons a qui la música de l'artista els va ajudar a superar la mort de la seva àvia i els durs moments de la malaltia de la seva mare. Especialment a David, fan incondicional de l'artista.

D'altra banda, Jorge Javier Vázquez rebrà al plató de 'Hay una cosa que te quiero decir' al cantautor gadità Antoñito Molina. Aquest serà partícip de l'emotiva sorpresa a Sheila, una dona que afronta una complicada recuperació ràpida després de patir un aneurisma durant la pandèmia. Per a ella, la música d'Antoñito Molina va ser summament motivadora durant la seva rehabilitació a l'hospital.

| Mediaset

A més, 'Hay una cosa que te quiero decir' serà testimoni del desig de tres germans, Paco, David i Jesús, de trobar el seu germà menor, Manuel, a qui no van arribar a conèixer després del seu naixement. També de la iniciativa de Lorena, que porta un temps distanciada de la seva amiga Rosa i espera conèixer el motiu pel qual ella l'ha apartat de la seva vida. Així com de la petició de Cristian d'una segona oportunitat a Samuel per reprendre la seva història d'amor amb ell.

D'altra banda, 'Hay una cosa que te quiero decir' viurà l'ultimàtum d'un pare, José María, a la seva filla perquè comparteixi el seu dol després de la inesperada mort de dos familiars estimats. Així com del missatge d'agraïment de Mercedes a la seva amiga Aurori. Aquesta la va acollir a casa seva a Madrid quan va tornar juntament amb el seu marit a Espanya després de viure diversos anys a Veneçuela.

Recordem que l'última emissió regular de 'Hay una cosa que te quiero decir' va liderar en audiències baixant unes dècimes en marcar un 11,8% de quota i 1.037.000 seguidors des de Telecinco.