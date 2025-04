Ningú esperava el comentari de Belén Esteban a la promo de 'La Família de la Tele'

TVE ja escalfa l'estrena de 'La Familia de la Tele' amb una nova promo que no ha deixat indiferent a ningú. El magazín arribarà a les tardes de La 1 aquest dilluns 28 d'abril, a les 15:50h, després de veure's obligat a retardar el seu debut per la mort del Papa Francesc. No obstant això, el que ha encès les xarxes ha estat l'avenç mostrat per María Patiño i Belén Esteban durant la seva visita a 'La Revuelta'.

En el clip, les tres protagonistes, Inés Hernand, María Patiño i Belén Esteban, s'asseuen en una taula en una terrassa que resulta ser La Muralla, el bar al qual solien acudir els col·laboradors de 'Sálvame'. "Així que aquesta és la famosa Muralla, noies", deixa anar Inés Hernand, entre cafès i teories sobre el que passarà el dia de l'estrena.

La conversa es converteix en una escena que, encara que editada amb humor, té la tensió del directe. D'aquesta manera, Belén Esteban no es conté: "O ho fan ja, o jo em tornaré més boja del que ja estic", sentencia sobre la desfilada que TVE ha preparat per donar la benvinguda al nou programa. María Patiño, més prudent, però igual d'expectant, avisa amb certa ironia: "Coneixent aquesta gent, després d'una setmana pot ser que canviï absolutament tot".

En un últim moment, les tres es connecten per videotrucada amb Aitor Albizua, que apareix en pantalla per advertir-les que "aquesta gent ens la farà grossa". La frase ressona, però és el remat de Belén Esteban el que ha desfermat titulars: "Més que Cayetana?", llança amb picardia.

Recordem que Cayetana Guillén Cuervo ha estat al centre de la polèmica després de confirmar per error el retorn d'Amaia Montero a La Oreja de Van Gogh. Una informació que la va obligar a sortir al pas amb disculpes públiques. A més, Cayetana Guillén Cuervo serà una de les encarregades, juntament amb Paloma del Río, de retransmetre la gran desfilada de l'estrena de 'La Familia de la Tele' el pròxim dilluns.