Adéu a Alain Hernández a 'Sueños de Libertad': així ha estat la mort de Jesús

Un dels personatges més importants de 'Sueños de Libertad' ha arribat al seu final en un desenllaç inesperat emès aquest dimecres 19 de març a Antena 3. Jesús de la Reina, interpretat per Alain Hernández, ha perdut la vida de manera tràgica en un gir dels esdeveniments. Un final que Antena 3 ja venia anunciant en els últims dies a través de diverses promocions.

Jesús, personatge d'Alain Hernández a 'Sueños de Libertad', era un empresari amb una façana d'èxit, però amagava un caràcter despietat i manipulador. La seva conducta violenta i controladora, especialment amb la seva esposa Begoña, interpretada per Natalia Sánchez, havia estat una constant en la trama. No obstant això, en els últims capítols, les tensions havien crescut amb Jesús.

Una de les persones que més conflicte ha tingut amb el personatge d'Alain Hernández havia estat la seva tia Digna després de molts foscos secrets familiars. Aquesta es va convertir en majordoma dels De la Reina després de la desaparició del seu fill, qui va escapar després de cometre un robatori a l'empresa familiar. No obstant això, la situació es va tornar insostenible en descobrir que Jesús va ser el responsable de la mort de Valentín i de Clotilde.

| Atresmedia

La situació es va tornar crítica quan la Julia va descobrir que Jesús no era el seu pare biològic, detonant una sèrie d'esdeveniments que el van deixar completament aïllat, sense suport familiar. Davant aquesta situació desesperada, va planejar marxar a París amb la Julia per començar de nou lluny de tots. Digna, en assabentar-se de les seves intencions, s'hi va oposar rotundament, convençuda que la seva neta a 'Sueños de Libertad' corria perill.

La confrontació final entre ells va escalar ràpidament quan Digna va intentar amenaçar-lo amb un document en què Jesús confessava els seus crims. Acorralat i sense sortida, ell va treure una arma amb la intenció d'acabar amb la seva tia, però un forcejament va desembocar en un tret letal.

El tret va impactar en Jesús, segellant el seu destí de manera irreversible. En els seus últims moments, els seus pensaments van estar amb la Julia i en Damián, les dues persones més importants en la seva vida. Digna, entre llàgrimes, contemplava amb impotència l'escena tràgica que acabava de protagonitzar.

| Atresmedia

En el pròxim capítol de 'Sueños de Libertad', aquest dijous 20 de març, Digna no sabrà com afrontar el tràgic succés, i no serà capaç d'enfrontar-se a la seva família. Andrés demanarà a Begoña que menteixi a la Guàrdia Civil, la seva detenció és massa recent i temerà semblar sospitós. Marta i Pelayo es replantejaran el seu pacte de convivència després de les primeres tensions en la mateixa nit de noces.