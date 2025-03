Audiències: 'Supervivientes: Tierra de Nadie' arrasa contra 'Renacer' i 'Late Xou'

'Supervivientes: Tierra de Nadie' lidera en audiències en la seva segona setmana a Telecinco amb un 20,8% de share i 1.380.000 seguidors. El programa presentat per Carlos Sobera, que marca un bon 11,5% i 1.515.000 en el seu express, puja a un 20,7% en els espectadors entre 25 i 44 anys. 'Late xou con Marc Giró' puja 1,4 punts fins a la segona opció amb un 10,3% i 936.000 seguidors: destaca amb un 13,2% en els espectadors de 25 a 44 anys.

La tercera posició és per a 'Renacer', que es conforma amb un 9,4% i 789.000 a Antena 3 davant la forta competència. 'Batalla de Restaurantes' amb Alberto Chicote s'acomiada amb un 5,9% i 537.000 fidels a laSexta. Pot en coincidència amb 'Código 10', que puja 1,4 punts fins a un bon 6,2% i 428.000 fidels a Cuatro.

En el access prime time, 'El Hormiguero' lidera el dimarts amb un estupend 14,5% de quota i 1.961.000 espectadors: puja a un 17,3% en majors de 65 anys. Tanmateix, 'La Revuelta' de David Broncano a La 1 es queda lluny del lideratge amb un 12,6% i 1.700.000 seguidors: puja a un gran 21% en el target de 25-44. Per la seva banda, 'First Dates' aconsegueix la seva millor dada des de gener amb un 7,6% i 1.019.000 a Cuatro.

'El Programa de Ana Rosa' és segona opció

'El Programa de Ana Rosa' (13,3% i 331.000) puja en audiències a segona opció de la seva franja, davant el lideratge de com 'Vamos a ver' (12,7% i 481.000). No pot amb 'Aruser@s', que lidera la primera franja del matí des de laSexta amb un 18,5% i 439.000 fidels. Per la seva banda, 'Espejo Público' es queda en un 11,2% i 316.000 des d'Antena 3. A més, 'La Ruleta de la Suerte' lidera amb un 20,9% i 1.676.000 des d'Antena 3.

'Tardear' segueix sense destacar amb un 9,5% i 839.000 espectadors. Pel que fa a 'Y ahora Sonsoles', baixa a un escuet 9,3% i 781.000 seguidors des d'Antena 3. Per la seva banda, 'Más Vale Tarde' aconsegueix un estupend 8,3% i 697.000 fidels.

En la sobretaula, 'Sueños de Libertad' lidera com la sèrie més vista del dia amb un estupendo 13,1% i 1.243.000 televidents des d'Antena 3. Per la seva banda, 'La Promesa' lidera la seva franja des de La 1 amb un 14,3% de share i 1.187.000: puja a un 19,8% en els majors de 65 anys. Just abans, 'Valle Salvaje' baixa a un 8,2% de share i 730.000 espectadors.

Just després, 'Pasapalabra' arrasa amb un gran 18,2% i 1.926.000 fidels des d'Antena 3: aconsegueix el minut d'or a les 21:04h amb 3.113.000 seguidors i un 25,5%. Per la seva banda, 'Aquí la Tierra' es queda en un estupend 12% i 1.367.000 seguidors a La 1: puja a un 13,4% en els menors de 64 anys.

Antena 3 lidera el dimarts en audiències

Antena 3 lidera en audiències en la jornada del dimarts 18 de març amb un 13,1% de share. Telecinco aconsegueix la segona posició amb un estupend 11,3%, mentre La 1 es queda en un 10% com a tercera. laSexta amb un 7,7% torna a estar un dia més per sobre de Cuatro, que tanca la llista amb un 6%.

Aquest dimarts, van veure la televisió més de 27,7 milions d'espectadors únics, el que suposa el 59% del total de la població a Espanya. D'aquesta manera, hi va haver més de 2,8 hores de consum de mitjana per espectador.