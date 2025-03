El futur de 'La Promesa' fa un gir de 180º després d'una gran notícia de Manuel Regueiro

"És el final de la casa dels Luján". El capítol especial de 'La Promesa' ha acabat per tot el més alt després d'una carta que ha rebut Alonso, personatge de Manuel Regueiro. Quan semblava que la mort de Jana, interpretada per Ana Garcés, era el cop més dur per al palau, les notícies es compliquen.

Recordem que el capítol ha culminat amb Cruz posant rumb al quarter de Puebla de Tera, assenyalada com la principal culpable pel tret i la posterior mort de Jana. El seu futur és incert, però no tots estan convençuts de la seva culpabilitat. Curro, després de donar-hi moltes voltes, comença a sospitar que el veritable assassí de Jana segueix a 'La Promesa', i que la detenció de la marquesa podria ser un gran error.

Tanmateix, la família Luján rep un cop dur amb l'arribada d'una carta oficial que canvia completament la seva posició social. El Rei ha decidit retirar tant la baronia de Linaja a Curro com el marquesat a Alonso. Aquesta notícia desferma un terratrèmol a la casa, i Alonso, en un intent desesperat per salvar el poc que li queda, decideix expulsar Curro de 'La Promesa', repudiant-lo sense miraments.

| RTVE

L'enterrament de Jana es duu a terme en un ambient de gran tensió. Manuel, devastat per la pèrdua, imposa una condició taxativa: ni el seu pare ni Lorenzo podran assistir a la cerimònia. No vol que es presentin després de tot el que ha passat.

D'altra banda, el doctor Gamarra continua investigant les circumstàncies de la mort de Jana. D'aquesta manera, comença a sospitar que algú podria haver intervingut en la seva convalescència per accelerar el seu desenllaç. La seva intuïció podria ser clau per descobrir la veritat.

Mentrestant, Petra pren una decisió dràstica i acomiada Simona immediatament, sumant més incertesa a la situació. Una decisió que no caurà gens bé entre els membres del servei de 'La Promesa'.

L'episodi de 'La Promesa' culminarà amb un jurament carregat d'emoció. Curro, dret davant la tomba de la seva germana, promet no aturar-se fins a trobar el veritable culpable del seu assassinat.