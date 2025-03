Joaquín Prat revela el veritable motiu de la seva desaparició sobtada de 'Vamos a ver'

La participació de Terelu Campos a 'Supervivientes' segueix generant debat a 'Vamos a ver' al matí de Telecinco. No obstant això, el que més va cridar l'atenció del públic el passat dilluns 17 de març va ser la repentina desaparició de Joaquín Prat en directe. Això va desfermar especulacions sobre si la seva sortida tenia relació amb les crítiques d'Alessandro Lequio cap a la col·laboradora.

Aquest dimecres 19 de març, el presentador ha volgut tancar els rumors i explicar el veritable motiu de la seva marxa. 'Vamos a ver' ha analitzat la trajectòria de Terelu Campos a 'Supervivientes', abordant des del seu estat de salut fins al seu rendiment en les proves. "Anem a parlar de la teva germana", va anunciar Joaquín Prat al començar, donant peu a la reacció immediata de Carmen Borrego, que no va amagar la seva molèstia cap als comentaris d'Alessandro Lequio.

"Per allò que va dir dilluns?", va preguntar Joaquín Prat en notar l'actitud de la seva companya. Carmen Borrego va manifestar el seu visible disgust per les declaracions del tertulià, que havia acusat Terelu Campos d'usar la seva malaltia com a justificació per evitar els desafiaments físics. "Crec que és un penco que no ha fet res en la seva vida i per aquest motiu no ha fet un esforç. No pel tema del càncer, ja n'hi ha prou amb l'excusa del càncer", va afirmar Alessandro Lequio amb contundència.

| Mediaset, tveo.cat

D'aquesta manera, aprofitant aquest motiu, Joaquín Prat va donar explicacions sobre la seva marxa en directe de 'Vamos a ver'. "Dilluns em vaig haver de marxar per atendre assumptes personals. No me'n vaig anar perquè no compartís els comentaris de Lequio sobre la malaltia de Terelu i el càncer que ha passat", va aclarir, desmentint qualsevol relació entre la seva sortida i la polèmica.

"Me'n vaig perquè me'n vaig haver d'anar, si no, me n'aniria cada dia. Perquè avui en dia treuen un clickbait d'on no n'hi ha, perquè d'això viuen", va expressar amb indignació.

Recordem que, en audiències, durant el mes de febrer, 'Vamos a ver' va ser líder de la seva franja amb un 14% de quota i 468.000 espectadors, pujant al 14,5% en target comercial. Gràcies al seu nou horari va aconseguir el seu millor share dels últims quatre mesos i la seva dada mensual més vista des de febrer de 2024.