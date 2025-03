Gir de 180º a 'La Promesa' amb la detenció de l'assassina de Jana (Ana Garcés)

La tragèdia ha sacsejat 'La Promesa' amb la mort de Jana, personatge interpretat per Ana Garcés. Després de rebre un tret en el capítol del passat divendres, ha estat aquest dimecres 19 de març quan s'ha confirmat la trista defunció. Una notícia que ha impactat en tots els habitants de 'La Promesa', però, sobretot, en el servei.

No obstant això, un dels grans dubtes sobre aquest succés continua sent qui és l'assassí o l'assassina de Jana, personatge d'Ana Garcés. Encara que el sergent Burdina ja té una principal acusada: Cruz, la marquesa, personatge d'Eva Martín a 'La Promesa'. Totes les proves apunten que la mare de Manuel ha estat la culpable de l'assassinat de Jana.

"Què està succeint allà fora? Què està passant allà fora?", va preguntar la marquesa quan el sergent Burdina ha entrat a la habitació en la qual estava retinguda a 'La Promesa'. "El que menys li convenia a vostè que passés. Jana ha mort", li comunicava l'investigador.

D'aquesta manera, el sergent Burdina també li ha comunicat la seva decisió: "Vostè serà acusada formalment per aquestes morts. No crec que la seva família vulgui veure-la. Li demano per una vegada que deixi de jugar amb nosaltres i amb el dolor de la seva família"

"Quan van trobar Jana portava un botó a la mà que era seu. Va aparèixer l'arma del crim en un test. Una de les donzelles d'aquest palau, Teresa Villamil, assegura que, quan es va acostar a regar aquest test, vostè li ho va prohibir i la va renyar", justificava la seva decisió. "Estava molestant i li ho vaig fer saber, però el fet que estigués regant just aquest test seria pura casualitat", intentava explicar-se Cruz, personatge d'Eva Martín a 'La Promesa'.

"No la crec i en qualsevol cas les proves que tinc són suficients per arrestar-la per l'assassinat de Jana Expósito. La vaig a acusar formalment del crim i volia que vostè fos la primera persona a saber-ho. Demà la traslladaran a la presó a l'espera de judici", afegia el sergent.

"Li juro que jo no tinc res a veure amb la mort d'aquesta noia. En aquest palau hi ha gent a qui li agradaria veure'm entre reixes. Jo no tinc res a veure, ha de continuar investigant per esclarir el que de veritat va succeir", intentava exculpar-se Cruz.

La marquesa fins i tot es tirava a terra, suplicant no ser detinguda a 'La Promesa': "Si us plau, ha de creure'm, sóc innocent, jo no ho vaig fer. Aquests no són modals d'una dama, però li imploro que m'escolti. Li estic dient la veritat, sóc innocent". "En una cosa estem d'acord. Vostè no és una dama, és una assassina", concloïa el sergent Burdina abans d'abandonar 'La Promesa'.