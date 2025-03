Alessandro Lequio assenyala Álvaro Muñoz Escassi després del seu paper a 'Supervivientes'

Terelu Campos continua sent la gran protagonista de 'Supervivientes', tot i no ser concursant oficial. No obstant això, en les últimes hores, 'Vamos a ver' també ha posat el focus en Álvaro Muñoz Escassi. Alguns dels col·laboradors han criticat el concurs del genet, acusant-lo de moble.

"A veure si per fi tenen foc perquè menjar se'ls està fent duríssim. Crec, a més, que quan tinguin joc, Terelu Campos tindrà un paper important. Juntament amb Koldo estaran mà a mà a la cuina", començava Pepe del Real el debat sobre 'Supervivientes' a 'Vamos a ver'. "Crec que no s'està queixant de res. És un home que també té la seva edat i ha passat per tres càncers i mai s'ha queixat", afegia Alexia Rivas.

"No només Koldo, crec que, en general, tots estan tenint una actitud molt bona. Altres edicions recordo que des del principi es queixaven molt i ara estan remant a favor d'obra i amb molt d'humor prenent-se les coses", opinava Adriana Dorronsoro sobre 'Supervivientes'.

| Telecinco

Ha estat llavors quan Alessandro Lequio ha assenyalat el genet: "Cal dir que Álvaro Muñoz Escassi passa desapercebut, però està sent molt intel·ligent. Està de perfil baix, deixant que la gent es posicioni, i després ja trepitjarà".

"Ara el focus està en Terelu, perquè no sap el que està passant a l'altre lloc. Sap que moltes de les qüestions estan posades en Terelu, així que va deixant...", opinava Antonio Rossi. "No dona joc, jo pensava que donaria més", afegia Paloma Barrientos.

D'aquesta manera, Joaquín Prat coincidia que el focus està en altres concursants: "Entre el trio calavera de Playa Misterio i Terelu als altres pobrets no els estem veient". "Almenys podria parlar la boca, perquè no l'hem escoltat parlar. Podria demostrar almenys que té veu, no et poden posar el focus si no parles", sentenciava Alexia Rivas.

"Si de moment vas tirant així i a final de setmana tens la teva setmaneta feta i vinga una altra. Ja em ficaré al fang quan toqui ficar-me al fang", afegia Pepe del Real. Una opinió en la qual discrepava Alexia Rivas: "Aquesta seria la vostra forma de concursar si anéssiu, però a mi em sembla que cal concursar des del principi".