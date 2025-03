Ningú esperava el que ha passat amb Ana Garcés en ple duel a 'La Promesa'

En ple dol, Jana, personatge d'Ana Garcés, ha recuperat la consciència breument. Aquest dimecres 19 de març a les 17:35h, els espectadors poden seguir gaudint d'un nou capítol de 'La Promesa' a La 1. Es tracta de la sèrie protagonitzada per Ana Garcés, Arturo Sancho, Eva Martín i Manuel Regueiro.

Recordem que, en el capítol anterior de 'La Promesa', el sergent Burdina va tancar Cruz en una habitació de convidats com a sospitosa de l'intent d'assassinat de Jana. Mentrestant, va registrar el palau a la recerca de l'arma del crim. La marquesa estava indignada i no es podia creure que tothom la considerés sospitosa.

Quan Alonso li va explicar al seu fill que la seva mare era sospitosa, Manuel no s'ho podia creure. El Marquès va prohibir al servei sortir del palau si no era amb l'autorització de Ròmul, i Santos va acusar Petra que tot havia estat idea seva. L'estat de Jana va semblar millorar i Manuel va accedir a descansar una mica. Mentre Curro l'estava cuidant, li va confessar els seus sentiments per Àngela i Jana semblava fer intents per despertar.

En audiències, aquest mes de febrer, 'La Promesa' es va mantenir líder imbatible i va registrar el seu segon millor promig mensual històric: 13,8% de share, 1.056.000 espectadors i 1,4 milions de contactes. Va ser líder en la gran majoria de públics i en 11 de les 15 Comunitats. Incloent el consum diferit, va ser la ficció més vista del panorama nacional en el que va d'any en anotar una mitjana de 1.777.000 espectadors.

Què passarà en el capítol de dimecres de 'La Promesa'?

En el nou capítol de 'La Promesa',Jana ha recuperat la consciència breument, el suficient per aixecar els ànims de tota la família, que veu possible la seva recuperació. Mentre el servei resa, Petra arremet de manera força violenta contra Jana. Farts d'aguantar-la, Santos decideix escriure una carta de protesta contra l'ama de claus, però no tots estan disposats a signar-la.

A més, Cruz insisteix en la seva innocència i confia que Jana desperti i digui tota la veritat. Lorenzo i Alonso defensen com poden Cruz davant el sergent Burdina, però un últim descobriment acabarà d'encaixar les peces de la investigació. María Fernández desitja més que mai el suport de Samuel i tots dos fan un esforç immens per controlar l'atracció que senten. Els que ja no oculten la seva atracció són Curro i Àngela.