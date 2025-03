Ningú esperava el que ha fet José Saborido a 'Código 10' per demostrar la seva ceguesa.

José Saborido, cunyat del futbolista Joaquín Sánchez i germà de Susana Saborido, ha tornat a la televisió per defensar-se de greus acusacions. La seva reaparició, aquesta vegada al programa 'Código 10' de Cuatro, ha generat un gran enrenou després de les seves declaracions a 'De Viernes'. El protagonista va arribar a afirmar que la seva germana havia orquestrat un assalt al seu domicili amb la intenció de perjudicar-lo i sosté que compta amb proves sòlides que així ho demostren.

Durant l'entrevista a 'Código 10', José Saborido es va mostrar visiblement afectat en abordar el qüestionament públic sobre la seva ceguesa. Algunes veus han posat en dubte la seva condició, i fins i tot s'ha arribat a insinuar que ha estat vist conduint. Per refutar aquestes versions, va prendre una decisió impactant en ple directe: es va retirar les pròtesis oculars per evidenciar que la seva pèrdua de visió és total a causa d'una malaltia degenerativa.

L'escena va deixar atònits els presents, sobretot perquè la seva exparella, amb qui va mantenir una breu relació, havia assegurat que fingia la seva discapacitat visual. "S'ha posat en dubte que sóc cec", va protestar José Saborido davant l'estupefacció de Nacho Abad i David Aleman. La seva ex, Ana Belén, ha arribat a declarar que ell en realitat podia veure, cosa que l'advocat va negar rotundament.

| Mediaset

"Fa 31 anys que sóc cec", va reiterar amb contundència. A més, sosté que aquesta dona, amb la suposada col·laboració de la seva germana, li hauria robat pertinences per un valor aproximat de 70.000 euros. Entre els objectes que han estat robats, assegura que hi havia la seva targeta d'estacionament per a persones amb discapacitat, la qual, segons el protagonista, continua sent utilitzada per Ana Belén.

José Saborido manté que el que va succeir al seu domicili va ser "un assalt" i acusa Susana Saborido de ser partícip en aquest delicte. 'Código 10' va emetre un vídeo com a prova de les seves declaracions, encara que l'episodi va derivar en la seva pròpia detenció per un presumpte cas de maltractaments. Malgrat tot, l'advocat va decidir tornar amb la seva esposa després de l'incident.