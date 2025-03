El nou magazín vespertí de La 1 amb l'equip de 'Sálvame' té data d'estrena.

TVE continua amb la seva aposta per renovar les tardes de la seva programaciódesprés del comiat de 'La Moderna' i el pròxim final de 'El Cazador'. La cadena pública ultima els detalls per a l'estrena de 'La Familia de la Tele'. Es tracta d'un nou magazín desenvolupat per LA OSA Producciones Audiovisual, la mateixa productora que va crear 'Sálvame' i ara mateix està al capdavant de 'Ni que fuéramos'.

'La Familia de la Tele' comptarà amb un equip de presentadors encapçalat per Aitor Albizua i Inés Hernand, que compartiran plató amb María Patiño. Aquesta decisió va arribar després de la negativa de Marc Giró a sumar-se al projecte. Encara que 'La Familia de la Tele' segueix en fase de preproducció i encara ha de rebre l'aprovació del Consell d'Administració, ja s'han revelat alguns noms que formaran part dels seus col·laboradors, com Belén Esteban.

D'altra banda, segons Informalia, la direcció del programa recaurà en David Valldeperas, mític director de 'Sálvame', que actualment dirigeix 'Ni que fuéramos'. Al seu costat hi haurà Isa Morata, coneguda per la seva tasca en el programa de TEN. Tots dos estaran recolzats per un equip de quatre subdirectors.

| Canal Quickie

Bona part de l'equip creatiu i tècnic de 'Ni que fuéramos' participarà en aquest nou projecte de TVE. 'La Familia de la Tele' tindrà una emissió diària de dues hores, ocupant la franja de 18:30h a 20:30h. Per tant, s'emetrà abans dels exitosos programes 'La Promesa' i 'Aquí la Tierra'.

Cal destacar que l'esperada estrena de 'La Familia de la Tele' estaria programada per al dimarts 22 d'abril, coincidint amb el final de la Setmana Santa. El dilluns 21 és festiu en diverses comunitats, com Catalunya, Euskadi, La Rioja, Navarra i la Comunitat Valenciana, per la qual cosa han considerat més adequat llançar el programa un dia després. Fins aleshores, 'El Cazador' seguirà ocupant aquest horari amb doble emissió: un episodi inèdit i una reposició.

D'aquesta manera, 'La Familia de la Tele' competirà directament contra els magazines emesos a Telecinco i Antena 3, 'El Diario de Jorge' i 'Y ahora Sonsoles', respectivament.