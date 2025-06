La potent llista de convidats d'El Hormiguero: de William Levy a Roberto Leal

Pablo Motos ha anunciat la llista d'invitats que visitaran 'El Hormiguero' els pròxims dies, oferint una programació variada amb figures del món de la cuina, música i interpretació. El programa d'Antena 3 comptarà la setmana del dilluns 9 al dijous 12 de juny amb la presència de William Levy, Roberto Leal, Álex González, Antonio Pagudo i Bill Murray.

D'aquesta manera, 'El Hormiguero' començarà la setmana amb la visita de l'actor William Levy. L'intèrpret internacional presenta la seva nova pel·lícula "Bajo un volcà" que s'estrena als cinemes el 20 de juny. El film narra una història d'amor marcada per una catàstrofe natural.

Dimarts 10 de juny, el programa bufa les espelmes del cinquè aniversari de 'Pasapalabra' amb el seu presentador, Roberto Leal. El periodista acudeix ara a 'El Hormiguero' per parlar de com ha estat conduir aquest format de gran èxit, que va començar les seves emissions en plena pandèmia, el 2020. Ara, 'Pasapalabra' s'ha consolidat com el concurs més vist de la televisió a les tardes d'Antena 3.

| Antena 3

Dimecres, 'El Hormiguero' rep els actors Álex González i Antonio Pagudo per presentar "Lladres. La tiara de Santa Àgueda", la nova sèrie que s'estrenarà el 13 de juny a Disney+. En aquesta ficció, una brillant lladre fa tres anys que prepara el robatori de la Tiara de Santa Àgueda, valorada en 240 milions de dòlars. Tot es complica quan apareix un lladre amb qui va tenir una relació complicada en el passat durant un cop fallit.

Finalment, dijous 'El Hormiguero' tanca la setmana amb l'actor nord-americà Bill Murray. L'artista, que visita el programa per primera vegada, arriba a Espanya per presentar el seu espectacle musical i literari. Es tracta de "New Worlds: Bill Murray, Jan Vogler and friends" amb el qual farà parada a cinc ciutats del nostre país.

En audiències, 'El Hormiguero' encadena la seva 20a setmana consecutiva com el programa líder de l'access prime time des d'Antena 3. L'espai de Pablo Motos va pujar a una mitjana de2 milions, un 15,5% i 4,6 milions d'espectadors únics.