Audiències: 'La Voz Kids' lidera amb màxim davant de 'Hi ha una cosa que et vull dir'

'La Voz Kids' lidera en audiències en la seva cinquena setmana a Antena 3 amb màxim de temporada amb un 14,3% i 1.120.000 espectadors. Pot amb 'Hay una cosa que te quiero decir', que s'acomiada baixant un punt de quota fins a un 9,9% i 720.000 fidels a Telecinco. En franja d'estricta coincidència, el talent show d'Antena 3 supera en 4,8 punts de share el programa de Jorge Javier Vázquez a Telecinco.

A La 1, 'Informe Semanal' (7,6% i 611.000) baixa 2,3 punts de quota, mentre que la pel·lícula "Mira com corren" no destaca amb un pobre 5,8% i 502.000. Per la seva banda, 'laSexta Xplica' segueix correcta amb un 5,6% i 432.000 fidels. A Cuatro, la pel·lícula 'El Blockbuster: Nadie' baixa a un correcte 6,7% i 472.000 seguidors.

'Fiesta' amb Emma García creix lleugerament en audiències, però segueix en un fluix 9,2% i 709.000 a Telecinco. La final de la Copa de la Reina destaca a La 2 amb un estupend 6,7% de quota i 471.000 telespectadors.

| Telecinco

Bones audiències un cap de setmana més al matí de Cuatro per a 'Volando Voy' (8,3%) i 'Viajeros Cuatro' (6,7%). No obstant això, la retransmissió de l'acte del Dia de les Forces Armades lidera amb un 18,8% de quota de pantalla a La 1 i el Canal 24 hores. Just després, 'D Corazón' aconsegueix pujar a un bon 9,2% i 631.000 fidels.

'La Ruleta de la Suerte' lidera en audiències amb un fantàstic 18,1% i 1.264.000 seguidors. A més, Antena 3 Noticias 1 és el més vist del dia, gairebé duplicant la mitjana de la cadena, amb un gran 22% i 1.949.000 seguidors. El noticiari de Matías Prats i Mónica Carrillo, que arriba a 3,1M d'espectadors únics, avantatja els seus competidors en +13 i +12 punts.

A nivell diari, Antena 3 lidera amb distància en audiències el dissabte 7 de juny amb un 11,2%: guanya en sobretaula i prime time. Per la seva banda, La 1 amb un 9,9% és segona, mentre Telecinco amb un 9,3% queda tercera. laSexta dona la sorpresa i aconsegueix un 6,2% aquest dissabte, superant Cuatro.