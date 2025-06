La confessió d'Evren que dona un gir de 180° a la seva relació amb Bahar a 'Renéixer'

Antena 3 emet aquest dimarts 10 de juny, a les 23h, un nou capítol de 'Renéixer',després d'una nova entrega de 'El Hormiguero'. Adquirida ja en més de 50 països, la sèrie turca s'ha convertit en tot un fenomen global. 'Renéixer' també està disponible per avançat per als usuaris premium d'atresplayer.

Recordem que, en el capítol anterior, Evren estava molt decebut amb ell mateix per haver traït els seus propis valors. A més, se sentia culpable perquè també li havia mentit a Bahar mirant-la als ulls, tot i que la seva intenció sempre havia estat protegir-la. Bahar va voler disculpar-se per no haver confiat en ell i es va sentir malament per haver-lo tractat com un addicte quan els resultats de les anàlisis van demostrar que estava net.

Per la seva banda, Timur va perdre l'interès per Rengin ara que eren parella i vivien junts, i es va alegrar que la Bahar i l'Evrenestiguessin travessant problemes en la seva relació. Bahar va fer tot el possible perquè una especialista operés Evren. Va assegurar que era un cirurgià increïble que podia curar molts pacients si aconseguia tornar a exercir.

| Atresmedia

'Renéixer' compta amb un elenc format per Demet Evgar ('En flames'), Mehmet Yılmaz Ak ('Secrets de família') i Buğra Gülsoy ('La meva filla', 'Fatmagül'). Hatice Aslan, Ecem Özkaya, Elit Andaç Çam, Demirhan Demircioğlu o Nil Sude Albayrak completen el repartiment.

Què passarà al capítol de 'Renéixer' de dimarts?

D'aquesta manera, al nou capítol de 'Renéixer', Bahar porta Evren a l'hotel on s'allotja la reconeguda doctora, que s'ofereix a operar-lo seguint un nou mètode. Evren decideix confiar en ella i sotmetre's a la intervenció, tot i saber que hi ha un percentatge de risc. Cem està preocupat per l'operació d'Evren i se sent culpable perquè els tremolors del seu braç són una seqüela del tret per protegir-lo.

Timur i Efsun es tornen a trobar en un restaurant i es percep una certa tensió entre ells. Çagla té insuficiència ovàrica prematura, està molt preocupada i se sent decebuda amb Bahar perquè no ha sentit el seu suport quan més el necessitava. Finalment, la reputada cirurgiana opera Evren a les instal·lacions de l'hospital Peran i la intervenció és tot un èxit. Evren, en despertar de l'operació, confessa una cosa molt important a Bahar.