La ferma proposta de Nacho Olaizola que dona un gir de 180° a 'Valle Salvaje'

Al juliol, el personatge de Nacho Olaizola insisteix a Rafael en la idea de demanar matrimoni a Úrsula. Aquest dimarts 10 de juny, a les 17:10h, els espectadors poden gaudir d’un nou capítol de 'Valle Salvaje' a La 1. Es tracta de la sèrie protagonitzada per Rocío Suárez de Puga, José Manuel Seda, Marco Pernas o Sabela Arán, entre d’altres.

Recordem que, en el capítol anterior de 'Valle Salvaje', el marquès va parlar amb Bàrbara i Leonardo per separat, deixant-los clar que allò seu no tenia futur. El que don Hernando no va poder impedir va ser que, quan els joves es van trobar, saltessin espurnes... Per la seva banda, la Victòria va carregar contra en Bernardo, culpant-lo que molts convidats no haguessin rebut la invitació al seu casament.

A més, l’Adriana va discutir amb en Julio en sentir-se sola davant d’Úrsula, però ell va insistir que no veia motiu per donar-li suport davant la carta. Conscient que la Raimunda es trobava en els seus últims moments, l’Atanasi es va reunir amb el duc, disposat a explicar-li la veritat. Finalment, en Francisco va demanar perdó a la Irene i li va assegurar que no tornaria a excedir-se.

| RTVE

En audiències, durant el mes de maig,'Valle Salvaje' va pujar a màxim històric en la seva nova ubicació, amb una mitjana d’un 10,3% de quota, 788.000 seguidors i 1,4 milions d’espectadors únics. Respecte a l’abril, creix 1,2 punts de quota. Torna a ser l’oferta líder entre els joves i ho aconsegueix en el públic de més edat, també amb màxims històrics en dotze de les quinze comunitats.

Què passarà en el capítol de dimarts de 'Valle Salvaje'?

En el nou capítol de 'Valle Salvaje', en Julio, personatge de Nacho Olaizola, insisteix a Rafael en la idea de demanar matrimoni a Úrsula. Vol alliberar del seu turment l’Adriana, que continua sense entendre com la carta que havia de desemmascarar la seva cosina va desaparèixer. A més, els enfrontaments entre Bàrbara i don Hernando continuen, mentre que el marquès està decidit a destruir qualsevol lligam entre el seu fill i la jove.

La Victòria està convençuda que entre en Bernardo i la Mercedes hi ha quelcom més que una simple relació laboral. D’aquesta manera, no dubta a interrogar l’Isabel i qualsevol persona que pugui tenir informació sobre el seu vincle. La Victòria comença a seguir els seus passos sense que sospitin res, fins i tot la Mercedes i en Bernardo es relaxen, fins que algú els sorprèn en plena intimitat.