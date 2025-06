El pla important de María Castro que marca un punt d'inflexió a 'La Promesa'

La Pía, personatge de María Castro, ha traçat un pla per intentar recuperar la misteriosa polsera d'esmaragda. Aquest dimarts 10 de juny a les 17:50h, els espectadors poden continuar gaudint d'un nou capítol de 'La Promesa' a La 1. Es tracta de la sèrie protagonitzada per Arturo Sancho, Manuel Regueiro, Xavi Lock i María Castro.

Recordem que, en el capítol anterior de 'La Promesa', l'Alonso va obligar en Curro a disculpar-se davant de don Lisandro per haver-li parlat de manera inadequada. En Manuel va saldar el deute d'en Toño i li va demanar que fes el possible per recuperar la seva dona i els seus fills, però aquest s'hi va negar. L'Adriano, després del que va passar al bateig, va tornar al palau per reposar.

La Leocadia, per la seva banda, va retreure a la Catalina i la Martina que acomiadessin la Petra sense haver-l'hi consultat. En Ricardo va mostrar a en Rómulo la polsera amb l'esmaragda que va trobar i el majordom li va encarregar que descobrís d'on havia sortit. En Curro estava abatut després de la mort de la seva mare; tanmateix, en Rómulo li va dir que havia de tornar a la feina, per ordre del senyor marquès.

| RTVE

En audiències, durant el mes de maig,'La Promesa' va aconseguir un màxim històric amb una mitjana del 14,4% de quota i 1.012.000 seguidors. La sèrie, que va pujar quatre dècimes de share respecte al mes d'abril, va liderar la seva franja en tots els seus capítols. A més, va ser l'opció més vista entre els joves de 13 a 24 anys i adults de 45 anys en endavant i també va liderar en dotze de les quinze comunitats.

Què passarà al capítol de dimarts de 'La Promesa'?

Al nou capítol de 'La Promesa', la mort de l'Eugenia continua clavada a en Curro com un punyal i només l'Àngela té a les seves mans calmar tant de dolor. L'Adriano continua amb la seva recuperació i l'Emilia i la Catalina prenen una decisió que no agrada al noi. En Samuel insisteix a preocupar-se per la situació de la Petra, però ningú sembla saber on és, ni hi tenen interès.

En Lisandro canvia la seva actitud amb l'Adriano de manera radical. El duc sorprèn tothom revelant que pretén obsequiar el llaurador. Un obsequi personal és el que al·legarà la Pía, personatge de María Castro, que és la misteriosa polsera d'esmaragda per intentar recuperar-la.