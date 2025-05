Audiències: 'Supervivientes' arrasa davant l'estrena de Buenafuente i 'Eva & Nicole'

'Supervivientes' lidera en audiències i arrasa en la seva desena gala en obtenir un gran 20,3% i 1.430.000 espectadors. El reality de Telecinco aconsegueix un bon 11,3% de quota i 1.502.000 en el seu express. L'estrena de 'Futuro Imperfecto' d'Andreu Buenafuente és segona opció de la seva franja amb un estupend 12,3% de share i 1.233.000 a La 1.

A més, la sèrie 'Eva & Nicole' també s'estrena bé a Antena 3 amb un 11,3% i 1.133.000 seguidors. Per la seva banda, 'Horizonte' es manté en un estupend 8,6% i 615.000 fidels a Cuatro. No obstant això, l'especial de 'El Objetivo' punxa amb un 3,3% i 272.000 a laSexta.

'La Revuelta' torna a baixar en audiències fins a un 10,8% i 1.431.000 espectadors a La 1. No pot contra 'El Hormiguero', que és el més vist de la televisió amb un fantàstic 15,2% i 2.019.000 des d'Antena 3. A més, el programa de Pablo Motos destaca en espectadors de 13 a 24 (14%) i de 45 a 64 anys (16,7%).

'La Familia de la Tele' continua sense funcionar

El primer i únic bloc de 'La Familia de la Tele' es queda en un escuet 8% i 696.000 espectadors. A la sobretaula, 'Tardear' torna a caure del doble dígit amb un 9,1% i 751.000 seguidors. Per la seva banda, 'Y ahora Sonsoles' aconsegueix un correcte 11,5% i 902.000 des d'Antena 3 en la seva versió reduïda.

L'especial vespertí d'Antena 3 Notícies és l'opció favorita per informar-se sobre l'elecció del Papa amb un 16,1% i 1.467.000 seguidors. La segona opció va ser per a La 1 amb un 14,5% i 1.368.000: puja al 16,6% en simulcast amb La 2 i el Canal 24 Hores. A Telecinco, l'especial amb Carlos Franganillo es queda en un 9,3% de share i 829.000. Per la seva banda, 'Más Vale Tarde' aconsegueix un estupend 7,8% i 672.000 fidels: aconsegueix pics per sobre del 10%.

A la sobretaula, 'Sueños de Libertad' lidera com la sèrie més vista del dia amb un estupend 13,9% i 1.219.000 televidents. Per la seva banda 'Valle Salvaje' continua per sobre de la seva mitjana amb un 10,1% i 793.000 seguidors. A més, els pocs minuts emesos de 'La Promesa' lideren la seva franja des de La 1 amb un 12,8% i 981.000.

'Pasapalabra' lidera amb un gran 18,8% juntament amb 1.954.000 seguidors a Antena 3: acaba per sobre del 24% de quota.

'El Programa de Ana Rosa' (14,9% i 365.000) es manté en audiències des de Telecinco, seguit de 'Vamos a ver' (13,4% i 449.000). No pot amb 'Aruser@s', que lidera en audiències la primera franja del matí des de laSexta amb un 17% i 347.000 fidels. Pel que fa a 'Espejo Público', lidera la seva franja completa amb un 14,8% i 396.000, mentre que 'La Ruleta de la Suerte' arrasa amb un 22,9% fidels a Antena 3. Per la seva banda, 'Mañaneros' puja a màxim anual amb un estupend 11,9% i 382.000, just després de 'La Hora de La 1' (16% i 330.000)

Antena 3 aconsegueix el lideratge del dijous en audiències

Antena 3 lidera en audiències en la jornada del dijous 8 de maig amb un 14,7% de share. laSexta torna a estar un dia més per sobre de Cuatro-

Aquest dijous, més de 28,7 milions d'espectadors únics van veure la televisió, el que suposa més del 61% del total de la població a Espanya. A més, el consum supera les 2,9 hores de mitjana per espectador.