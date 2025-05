Telecinco arrenca el rodatge de 'Pura Sangre', la seva nova sèrie amb Àngela Molina

Telecinco prepara 'Pura Sangre', la seva nova sèrie per al prime time que ha arrencat el seu rodatge a la Comunitat de Madrid i Castella i Lleó. La ficció es trasllada a La Galana, finca familiar dels marquesos de Monteclaro, on el més valuós semental apareix enverinat al costat de diversos poltres. Aquest succés sacseja la tranquil·litat de la família i desencadena una investigació que amenaça amb destapar una complexa trama de secrets enterrats, lleialtats creuades, tensions econòmiques i ferides sense tancar.

'Pura Sangre' compta amb un repartiment coral encapçalat per Ángela Molina, Pep Munné, Amaia Salamanca, Aitor Luna, Blanca Romero, Maru Valdivielso i Pedro Casablanc. Completen el repartiment Jaime Zatarain, Belén López, Eva Ugarte, Ana Garcés, Juanfra Juárez, Pablo Álvarez i César Mateo, entre d'altres.

D'aquesta manera, Ángela Molina interpreta Rosario del Monte, hereva del marquesat, mentre que Pep Munné és el seu marit, Antonio Acuña. Junts encarnen un matrimoni ancorat en la tradició i marcat per un llegat que comença a esquerdar-se. Blanca Romero dona vida a Alicia Hermida, una tinent del SEPRONA poc convencional que exercirà un paper clau en la història.

| Mediaset

El que per a ella havia de ser un destí tranquil mentre realitzava un tractament de fertilitat, aviat es convertirà en una investigació que remourà els fonaments del marquesat i tot el seu entorn.

La història s'endinsa també en les vides dels fills dels marquesos: Miranda Acuña (Amaia Salamanca), alta executiva d'una consultora financera i futura hereva del llegat familiar; i Héctor Acuña (Aitor Luna), un periodista acabat d'arribar d'una zona de conflicte en la qual treballava com a reporter. Juntament amb ells, Consuelo Cifuentes (Maru Valdivielso), la guardesa de la finca, una dona lleial la vida de la qual ha estat sempre al servei del marquesat i dels seus secrets.

Fora de la finca hi ha altres personatges clau com Fernando Vázquez (Pedro Casablanc), president de la cooperativa agrària local i vell enemic de la família. De fet, molts el senyalen com a responsable dels actes vandàlics que sacsegen La Galana.

Des d'aquesta influent família fins als treballadors i habitants de la zona, enfrontats a ells per interessos econòmics i polítics, 'Pura Sangre' explorarà les llums i les ombres d'un món on tots tenen alguna cosa per amagar... i alguna cosa per perdre.

'Pura Sangre' està produïda per Shine Iberia ('MasterChef', 'Bosé') i creada per Nacho Faerna i Virginia Yagüe. Macarena Rey, Nacho Faerna i Arantxa Écija són productors executius, mentre que amb Rómulo Aguillaume i Belén Macías estan al capdavant de la direcció,