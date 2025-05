Quants capítols té 'Eva & Nicole', la nova sèrie que estrena Antena 3?

Antena 3 estrena aquest dijous 8 de maig 'Eva & Nicole', la seva nova gran aposta de ficció per a aquesta primavera. Luxe, estrelles, nit, poder i venjança són els elements d'aquesta nova sèrie que s'ambienta a Marbella. 'Eva & Nicole' arriba a Antena 3 més d'un any després de la seva estrena a atresplayer, on ja està completa.

D'aquesta manera, la temporada de 'Eva & Nicole' està formada per vuit capítols de 50 minuts. Per tant, la seva emissió serà durant tot el mes de maig i juny a la nit del dijous. Un dia en què s'enfrontarà directament a l'imbatible 'Supervivientes' a Telecinco, 'Futuro Imperfecto' d'Andreu Buenafuente a La 1 o 'Horizonte' d'Iker Jiménez a Cuatro.

Les actrius Belén Rueda i Hiba Abouk protagonitzen 'Eva & Nicole'. Interpreten, respectivament, a Nicole i Eva, dues dones de l'alta classe de Marbella que acaben enfrontades per un passat en comú en què van arribar a ser grans amigues. No obstant això, l'amor per un home va fer que els seus mons se separessin i ara una d'elles busca venjança.

| Atresmedia

Completen el repartiment de la sèrie Belinda Washington, Andrés Velencoso, Ricardo Pereira, Oliver Ruano, Gonzalo de Castro, Javi Coll, Esmeralda Moya, Cristina Kovani, Sandra Cervera, Samy Khalil, Craig Stevenson, Almar G. Sato i Nuria Herrero, entre d'altres.

'Eva & Nicole' se situa a la Marbella dels anys 80. Era el millor moment de la jet set marbellina, quan les estrelles de Hollywood es passejaven per la ciutat andalusa cada estiu. En aquest context, Nicole s'ha convertit en una de les dones més poderoses de la ciutat, propietària de la nit marbellina i de la discoteca de moda, però, de sobte, un fantasma del passat torna a la seva vida: Eva.

La rivalitat entre aquestes dues dones es remunta a la seva època a París, el 1972, quan Nicole va contractar Eva com a cambrera i li va ensenyar el món de la nit. Van iniciar una amistat fins a l'aparició de Manuel, un atractiu home que va acaparar l'atenció d'ambdues.