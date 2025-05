Audiències: 'Traïdors' lidera en la seva estrena davant del correcte 'La Noche de los rècords'

L'estrena de 'Traitors' és líder en audiències des d'Antena 3 amb un bon 11,6% de quota i 968.000 espectadors. Deixa com a tercera opció l'estrena de 'La Noche de los Récords' a Telecinco, que marca un correcte 10,5% i 768.000 seguidors: puja al 12,3% de 25 a 44 anys. Per la seva banda, la nova setmana de 'The Floor' és segona opció de la seva franja amb un 10,6% i 973.000 fidels.

La nova setmana de 'Los Gipsy Kings' continua sense destacar a Cuatro amb un 4,9% i 413.000 televidents: puja al 10,1% de quota de 25 a 44 anys. A més, 'Apatrullando' puja a màxim de temporada amb un 6,1% i 570.000 seguidors a laSexta.

D'aquesta manera, 'El Hormiguero' lidera en audiències amb un estupend 15,6% i 1.968.000 fidels des d'Antena 3. Per la seva banda, 'La Revuelta' és segona opció de la seva franja amb un 12,3% i 1.549.000 espectadors a La 1: puja a un 22,5% en el target de 25-44 anys. 'Supervivientes: Última Hora' es conforma amb un escuet 8,9% i 1.123.000.

'La Familia de la Tele' continua baixant en audiències

El tercer dia de 'La Familia de la Tele' baixa encara més a La 1 amb un escuet 6,2% i 445.000 espectadors en el seu únic tram de 18:40h a 20:30h. Per tant, el lideratge en audiències continua en 'Y ahora Sonsoles', que puja a un bon 11,2% i 777.000 espectadors. 'El Diario de Jorge' es manté en audiències en obtenir un 11,4% i 798.000, mentre 'Tardear' baixa a un 9,5% i 728.000.

En la sobretaula, 'Todo es Mentira' es queda en un bon 7,3% i 591.000 a Cuatro: puja a un 9,4% en target comercial. Per la seva banda, 'Malas Lenguas' de Jesus Cintora es manté bé a La 2 amb un 3,2% de share juntament amb 282.000 fidels. A més, 'Más Vale Tarde' també destaca amb un 8,1% i 554.000 a laSexta: puja a un 11,3% en target comercial.

En la sobretaula, 'Sueños de Libertad' lidera com la sèrie més vista del dia amb un fantàstic 14,2% i 1.189.000 televidents des d'Antena 3. Per la seva banda, 'La Promesa' lidera la seva franja des de La 1 amb un fantàstic 13,2% i 886.000. Just abans, l'especial pel conclave es queda en un 8,9% i 708.000.

'Pasapalabra' continua líder sense rival amb un fantàstic 19,3% juntament amb 1.726.000 a Antena 3. 'Aquí la Tierra' aconsegueix remuntar amb un bon 10,3% i 964.000 fidels a La 1. No obstant això, 'Reacción en Cadena' es conforma amb un fluix 8,3% i 733.000.

'El Programa de Ana Rosa' (14,1% i 329.000) lidera en audiències, igual que 'Vamos a ver' (13,6% i 433.000). No pot amb 'Aruser@s', que continua forta a primera hora del matí des de laSexta amb un fantàstic 16,5% i 367.000 fidels. Per la seva banda, 'Espejo Público' es queda en un 13,8% i 352.000 seguidors, mentre 'La Ruleta de la Suerte' també arrasa amb un 23% i 1.605.000 espectadors a Antena 3.

Antena 3 és líder del dimecres en audiències

Antena 3 lidera en audiències en la jornada del dimecres 7 de maig amb un estupend 14,4%. La 1 i Telecinco han empatat en un 9,9%. Per la seva banda, laSexta aconsegueix un estupend 7,7%, molt per sobre de Cuatro, que marca un 5,8%.

Aquest dimecres, més de 27,6 milions d'espectadors únics van veure la televisió, el que suposa un 58,8% de la població espanyola. S'assoleixen els 160 minuts de mitjana de consum per persona.