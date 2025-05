'La família de la tele' rep les seves primeres crítiques per part de periodistes de TVE

L'arribada de 'La familia de la tele' a RTVE i a La 1 no ha estat del tot l'esperada. El programa ha hagut de posposar la seva estrena en dues ocasions a causa d'una sèrie d'imprevistos que van obligar a canviar els seus plans. A la tercera va ser la vençuda i aquest dilluns, 5 de maig, finalment es va posar en marxa el gran desfilada del nou living show.

Com dèiem, l'espai porta menys d'una setmana en emissió i ja ha rebut dures crítiques, a més de registrar unes dades d'audiència discretes que contrasten amb l'expectació generada al voltant de la seva estrena a la televisió pública.

El que molts definien com el nou 'Sálvame' no ha deixat d'estar al centre del debat públic, fins i tot abans del seu esperat debut a La 1. Ara, després de només tres dies en antena, sorprèn la reacció d'alguns periodistes de la casa, que no han dubtat a criticar públicament el magazín.

Una d'elles ha estat María Escario mitjançant el seu compte de X, antic Twitter. A la periodista només li ha calgut compartir un article de Ángeles Casotitulat "Que algú es prengui seriosament TVE" per deixar clar la seva posició davant 'La familia de la tele'.

| RTVE

Aquesta no ha estat la primera vegada que la comunicadora es pronuncia sobre el nou programa de La 1. Dilluns, amb la primera emissió de 'La familia de la tele', publicava un revelador "¡Uf!". De manera similar s'han pronunciat Ana José Cancio i Minerva Oso sense pèls a la llengua a l'hora de jutjar el programa.

Les dues han compartit també el mateix article en què Ana José Cancio ha optat per escriure el següent. "'Un programa així, amb els meus impostos no'. Article d'Ángeles Caso, professional amb experiència i criteri". Mentre que Minerva Oso ha clamat el següent "¡Vergonya sí!".

Cal destacar de l'article d'Ángeles Caso la seva crítica a l'ús de l'arxiu de TVE per al que considera una paròdia de programa sense sentit. A més, afirma que els professionals de la Corporació probablement sentin vergonya de compartir recursos amb l'equip de l'espai.