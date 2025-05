La decisió de Marga Martínez que marca un punt d'inflexió a 'La Promesa'

Petra, personatge de Marga Martínez, continua esforçant-se per ser amable i els seus companys continuen sense fiar-se d'ella. Aquest divendres 9 de maig a les 17:40h, els espectadors poden continuar gaudint d'un nou capítol de 'La Promesa' a La 1. Es tracta de la sèrie protagonitzada per Arturo Sancho, Manuel Regueiro, Xavi Lock i María Castro.

Recordem que, en el capítol anterior de 'La Promesa', Toño va continuar sense donar senyals de vida i, mentre Manuel va considerar normal el seu retard, Simona va témer que el seu fill hagués tornat a les andades. Pía es va defensar davant Ròmul per la conversa que va mantenir amb Emilia, mentre el servei observava intrigat el mal humor del majordom. Lope va descobrir la identitat del fals mosso de quadra i va elaborar amb Curro un pla per coincidir amb ell al casino de Villalquino.

Eugènia finalment va conèixer els fills de Catalina i va sentir una atracció especial per Andrés, ja que li va recordar a Curro. Mentre Lorenzo mostrava la seva frustració per tenir la seva dona de tornada, Eugènia va enfrontar-se a Leocadia, personatge d'Isabel Serrano, confessant que sabia qui era el pare de la seva filla.

| RTVE

En audiències, durant el mes d'abril, 'La Promesa' va promediar un 14% de quota i 1.018.000 seguidors. La sèrie, que va congregar 1,4M d'espectadors únics de mitjana, va liderar la seva franja en tots els seus capítols. A més, va ser l'opció més vista entre els joves de 13 a 24 anys i adults de 45 anys en endavant i també va liderar en catorze de les disset Comunitats.

Què passarà en el capítol de divendres de 'La Promesa'?

En el nou capítol de 'La Promesa', davant les amenaces velades d'Eugènia, Leocadia sembla aliar-se amb Lorenzo. Accepta la seva proposta de parlar amb Alonso sobre l'estat de salut mental de la seva esposa. Tots ultimen els detalls del casament secret de Catalina amb Adriano.

Curro i Lope demanen diners a Vera i Àngela per poder anar al casino a parlar amb Basilio. Àngela decideix agafar diners a Leocadia i els hi dona a Curro, però demana alguna cosa a canvi: que li expliqui per a què els vol. Ròmul continua molest amb Pía per haver indagat sobre el seu passat i Ricardo no pot fer res per arreglar-ho.

