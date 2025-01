Audiències: 'GH DÚO' recupera el lideratge del dijous davant la fluixa 'Honor', que puja

La quarta gala de la tercera edició de 'GH DÚO' recupera el lideratge en audiències a Telecinco a un 13,6% i 765.000 espectadors. El reality, que marca un 8,5% i 1.093.000 en el seu express, puja a un 20,3% en el target entre 13 i 24 anys. La sèrie 'Honor' puja en el seu tercer capítol, encara que puja en un fluix 8,8% de share i 697.000 espectadors.

A La 1, "La Trama" es queda en un escuet 8,6% i 643.000 fidels a La 1. Per la seva banda, 'Horizonte' puja més d'un punt de quota fins a un 8,9% i 573.000: puja a un 10,5% en target comercial. Pot amb 'Conspiranoicos', que torna a laSexta amb un bon 6,3% i 435.000 espectadors.

'El Hormiguero' de Pablo Motos lidera la seva franja des d'Antena 3 al marcar un 16,2% i 2.113.000. Deixa en segona posició a 'La Revuelta' de David Broncano a La 1 amb un 13,7% i 1.804.000: puja al 25,4% en el target entre 25 i 44. En franja de coincidència, entre les 21:55h i les 23:16h, 'El Hormiguero' (16,1% i 2.117.000) guanya a 'La Revuelta' (13,9% i 1.827.000).

'Sueños de Libertad' segueix líder de la sobretaula

'El Diario de Jorge' segueix sense funcionar en audiències amb un pobre 8,5% i 745.000 en la sobretaula de Telecinco: comença en un 6,5% per acabar en un 10,1% de share. No obstant això, 'Sueños de Libertad' lidera en audiències amb un estupend 13,6% i 1.242.000. 'La Promesa' lidera com la sèrie més vista del dia amb un estupend 14,9% i 1.159.000 a la tarda de La 1.

'TardeAR' es queda en un 8,9% juntament amb 722.000 telespectadors des de Telecinco. No pot amb 'Y ahora Sonsoles', que lidera amb un 10,7% de quota juntament amb 880.000. 'Más Vale Tarde' creix fins al 7,4% de share i 600.000 fidels a laSexta.

'Pasapalabra' segueix líder sense rival amb un gran 18,2% juntament amb 1.912.000 a Antena 3: obté el minut d'or a les 21:03h amb 3.133.000 espectadors i 26,4% de share. Per la seva banda, 'Reacción en Cadena' puja lleugerament a un 9,5% i 997.000: puja a un 11,5% en target comercial.

Antena 3 aconsegueix el lideratge del dijous en audiències

Antena 3 lidera en audiències en la jornada del dijous 23 de gener amb un 14% de share. La 1 és segona amb un 10,2%, mentre que Telecinco queda en tercera posició amb un 9,4%. laSexta amb un 7,4% torna a estar un dia més per sobre de Cuatro, que tanca la llista amb un 6,2%.

Aquest dijous, el 59,9% de la població d'Espanya va veure la televisió, el que es tradueix en un total de 28,1 milions d'espanyols. La mitjana de consum de televisió es va situar en els 170 minuts per persona.