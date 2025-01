La gran notícia d'Arturo Sancho que dona un gir de 180º a la seva vida a 'La Promesa'

Manuel, personatge d'Arturo Sancho, dona la gran notícia a la família. Aquest divendres 24 de gener a les 17:30h, els espectadors poden seguir gaudint d'un nou capítol de 'La Promesa' a La 1. Es tracta de la sèrie protagonitzada per Ana Garcés, Arturo García Sancho, Eva Martín i Manuel Regueiro.

Recordem que, en el capítol anterior de 'La Promesa', Manuel va parlar amb Curro i Catalina sobre el pas que faria amb Jana. Després de perdre el negoci de l'oli, Alonso li va explicar, a Catalina primer i a Manuel després, que tenien alguns problemes econòmics. Ròmul va reunir el servei per prendre les primeres mesures d'austeritat. Encara que Àngela li va dir a Leocadia que no vol anar a la festa, ella va seguir endavant amb les gestions, però, a més, va descobrir quelcom molt preocupant de la seva filla.

Teresa va decidir que el millor era deixar d'investigar l'habitació secreta que havien trobat. Tant Jana com Teresa es van adonar de com de pendent estava María Fernández de Samuel. Ricard li va demanar a Pia una segona oportunitat i Ròmul li va donar un ultimàtum a Petra perquè li digués on havia anat Santos.

| RTVE

En audiències, al novembre,'La Promesa' amb un 12,7% de share i 991.000 espectadors, va obtenir nou màxim històric mensual en quota, sent líder amb un dels avantatges històrics més grans. A més, 'La Promesa' és de nou la sèrie més consumida en diferit del mes de totes les cadenes amb 275.000 espectadors.

Què passarà en el capítol de divendres de 'La Promesa'?

En el nou capítol de 'La Promesa', Àngela revela a Leocadia els motius de la seva arribada. El pla de Manuel d'avisar Adriano cau en sac foradat amb Catalina, que acudeix a Jana per demanar-li un immens favor. Immensa és la devoció de María Fernández per Samuel, mentre Teresa i Jana són testimonis de com la seva amiga es bolca en cos i ànima.

Encara que li dolgui en l'ànima, a Ròmul no li queda altra que avisar els senyors que Santos no apareix, després d'haver-se'n anat sense avisar. Manuel, personatge d'Arturo Sancho, dona la gran notícia a la família. El que no anticipa és la terrible reacció que té lloc.