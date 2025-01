Les audiències d'ahir donen la pitjor notícia a Ion Aramendi sobre el seu futur a Telecinco

Males notícies per a Ion Aramendi després de les audiències d'ahir dimecres 22 de gener. El presentador continua sent un dels rostres principals de Telecinco, que ha confiat en ell gran part de les emissions de 'GH DÚO'. A més, Ion Aramendi segueix diàriament al capdavant de 'Reacción en Cadena', que ha caigut en audiències des de la sortida dels Mozos de Arousa el passat mes de novembre.

D'aquesta manera, aquest dimecres 22 de gener, Ion Aramendi ha saltat a l'access prime time per presentar l''Última Hora' de 'GH DÚO'. Després del fracàs de 'Next Level Chef' a les 22h, Telecinco va decidir retardar una hora l'emissió del talent show, apostant primer pel reality. Per tant, Ion Aramendi ha agafat les regnes de l'espai en substitució de Laura Madrueño, que va ser la presentadora de l''Última Hora' a la tardor.

D'aquesta manera, les audiències no han acompanyat Ion Aramendi amb l'estrena de l''Última Hora' de 'GH DÚO'. L'espai ha punxat en l'access prime time amb un pobre 5,3% de share i tan sols 685.000 fidels. Un resultat que es troba gairebé tres punts de quota per sota de la mitjana de Telecinco en el dia, que ha estat tercera amb un 8,1% de quota de pantalla.

| Mediaset

D'aquesta manera, 'GH DÚO' ha estat la cinquena opció en la seva franja. El lideratge de la franja ha estat per 'El Hormiguero' (16,9% i 2.207.000) des d'Antena 3, que ha superat 'La Revuelta' (13,5% i 1.756.000) de La 1. Per la seva banda, 'First Dates' (6,2% i 813.000) ha baixat, però s'ha mantingut per sobre de 'El Intermedio' (6% i 790.000).

No obstant això, Ion Aramendi tampoc ha tingut bona sort amb 'Reacción en Cadena'. El concurs ha aconseguit un 8,5% de quota, 921.000 d'audiència mitjana i 1.993.000 espectadors únics, encara que puja a l'11,4% en target comercial. També està molt lluny de 'Pasapalabra', que lidera amb un gran 18,7% juntament amb 2.032.000 a Antena 3: obté el minut d'or a les 21:02h amb 2.972.000 espectadors i 24,8%.

Cal destacar que l'únic lideratge en el dia per a Telecinco ha estat 'Vamos a ver' al matí amb un 13,4% i 402.000 seguidors. A la sobretaula, 'El Diario de Jorge' ha punxat amb un 7,7% i 703.000. Per la seva banda, 'TardeAR' també ha seguit en les seves audiències habituals amb un 9% i 773.000.