Telecinco aparta a Beatriz Archidona de la nova etapa de 'TardeAR' per aquest motiu

L'univers de Mediaset torna a experimentar canvis significatius. Aquesta setmana, Telecinco ha anunciat el retorn d'Ana Rosa Quintana als matins amb el mític 'El programa de Ana Rosa' a partir del dilluns 3 de febrer. Aquest moviment deixa 'TardeAR' en mans d'una nova parella de presentadors: Frank Blanco i Verónica Dulanto.

Aquesta notícia té un impacte directe en la figura de Beatriz Archidona, que fins fa poc era la substituta habitual d'Ana Rosa Quintana a 'TardeAR'. Encara que la periodista ha format part d'aquest format des dels seus inicis, últimament havia estat relegada a la funció de col·laboradora a la taula. I és que Beatriz Archidona ha deixat d'exercir com a copresentadora o presentadora suplent.

I és que, segons ha publicat en exclusiva verTele, Beatriz Archidona sortirà de 'TardeAR' després dels canvis produïts a la graella de Telecinco. Ara, el paper que exercia la periodista serà assumit per Verónica Dulanto. Des del tancament de 'Tiempo al Tiempo', Verónica Dulanto ha guanyat protagonisme dins del grup gràcies al seu treball a 'Vamos a ver'.

| Mediaset

Cal destacar que tant Beatriz Archidona com Verónica Dulanto tenen contracte de cadena amb Mediaset. Això significa que és el grup qui decideix en quins programes participen, en coordinació amb les productores encarregades dels espais.

De fet, la productora Unicorn Content volia que Beatriz Archidona fos la substituta d'Ana Rosa Quintana durant aquest Nadal. No obstant això, després de la seva presència a 'De Viernes' i en els especials de Bárbara Rey, Mediaset va decidir que la periodista havia de tenir vacances durant aquest període, com tenen els presentadors titulars. És per això que aquesta tasca va caure en mans de Frank Blanco.

D'aquesta manera, tot i la seva sortida de 'TardeAR', Beatriz Archidona mantindrà el seu paper com a presentadora de 'De Viernes', juntament amb Santi Acosta. Aquest moviment sembla evidenciar un canvi en les prioritats de Mediaset, que estaria potenciant Mandarina i els seus projectes en detriment d'Unicorn Content, la productora d'Ana Rosa Quintana darrere de 'TardeAR'. Que Beatriz Archidona no formi part de la nova etapa de 'TardeAR' reforça la percepció que Mediaset ha decidit posicionar-la com un dels rostres clau de la productora Mandarina.