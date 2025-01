Les paraules directes de Juan del Val a Victoria Federica després del seu repte a 'El Desafío'

En l'última emissió de 'El Desafío', Victoria Federica va deixar clar que està disposada a superar els seus límits i créixer dins del concurs.La jove va afrontar un repte que va posar a prova el seu coratge i equilibri en recórrer una passarel·la penjant a gran altura. Un desafiament que va resultar ser molt més complicat del que les càmeres van aconseguir captar per als espectadors de 'El Desafío'.

Inicialment, el seu recorregut va ser acceptable i va rebre valoracions generoses del jurat de 'El Desafío'. No obstant això, el moment més destacat de la nit va arribar quan Juan del Val va fer èmfasi en la seva actitud durant la prova. "Jo crec que aquesta prova resumeix el que jo crec que ha de ser el teu pas pel programa", arrencava.

"En els primers taulons has dit, com dues o tres vegades: 'Em cauré'. I, al final de tot, has dit: 'Ho faré'. Aquesta és l'evolució que crec que ha de ser la teva en aquest concurs i estic segur que la veurem", va afegir Juan del Val, reconeixent el seu progrés en només dues setmanes.

| Atresmedia

Aquest canvi de mentalitat es va reflectir també en els resultats finals de la jornada a 'El Desafío'. I és que, la setmana passada, Victoria Federica va ocupar l'última posició en la primera entrega del programa. La neboda de Felip VI va afrontar la seva primera prova d'apnea, aconseguint un temps de només un minut i 38 segons sota l'aigua.

No obstant això, ara, Victoria Federica va sorprendre en assolir el segon lloc en aquesta ocasió, quedant a un pas d'arrabassar-li el lideratge a Feliciano López. Amb un total de 20 punts aquella nit, la filla d'Elena de Borbó i Jaime de Marichalar va aconseguir escalar posicions en el rànquing general de 'El Desafío'. De l'última posició ha aconseguit passar al cinquè lloc juntament amb la resta dels seus companys.

Recordem que 'El Desafío' va perdre 1,7 punts de quota de pantalla, però va seguir líder de la nit amb un 15,6% i 1.574.000 seguidors.El programa de Roberto Leal a Antena 3 va congregar 3,9M d'espectadors únics al llarg de la vetllada.