La proposta que rep Marta Belmonte fa un gir de 180º a 'Sueños de Libertad'

Pelayo fa una inesperada proposta a Marta, personatge de Marta Belmonte. Aquest divendres 24 de gener, 'Sueños de Libertad' continuarà avançant en les seves trames a la sobretaula d'Antena 3.

Recordem que, en el capítol anterior de 'Sueños de Libertad', Tasio i Carmen van patir el plantó dels De la Reina en el seu sopar de benvinguda a la família i empresa. Damián es va assabentar que Tasio i Carmen van assistir al sopar, desconeixedors del sabotatge de Jesús. Joaquín va intentar que Pablo retirés la denúncia contra Luz per la mort de Margarita.

Joaquín i Gema van portar d'excursió els nens de la casa bressol. Després d'assabentar-se del secret de Pelayo, Fina va canviar d'opinió sobre ell i les seves intencions amb Marta. Manuela va continuar fent-se amb el control de la cantina mentre Gaspar es va recuperar.

Claudia va cometre un error a la botiga i Leonor va sortir a defensar-la. Gema va anar contra la seva amiga i va fer una important confessió a Víctor sobre el fill que esperava María. Seguint les peticions de María, Damián es va posar en contacte amb Víctor.

Aquest 2024, 'Sueños de libertad' davant 1.211.000 i un 13,2% de share, ha estat la segona sèrie més vista de la televisió, convertida en la revelació de l'any. És la sèrie diària més vista, aconseguint 2,1 milions d'espectadors únics, sent líder invicta cada mes i en el 96% de les seves emissions. Avantatja els seus competidors en 5,4 i 4,3 punts respectivament.

Què passarà en el capítol de divendres de 'Sueños de Libertad'?

En aquest capítol de 'Sueños de Libertad',Luz es torna a reunir amb Pablo per parlar de la denúncia i la mort de Margarita. Marta es disculpa amb Carmen pel plantó al sopar, però ella no perdona el menyspreu al seu marit. Víctor intenta trobar Andrés, té alguna cosa important per revelar-li.

Després de la conversa amb Manuela, Leonor, conscient dels seus errors, està disposada a marxar de la botiga pel bé de Claudia. el senyor Pedro té una solució per poder afrontar econòmicament el projecte d'Olivares. Joaquín incideix en el tema de la paternitat i deixa clara a Gema la seva voluntat.

El desig per el senyor Pedro torna a aflorar en Digna després del seu gest en el projecte del balneari. Pelayo fa una inesperada proposta a Marta, personatge de Marta Belmonte. María comet un terrible error amb Víctor Què farà ara?