Ágatha Ruiz de la Prada reapareix a 'De Viernes' i revela les amenaces que ha patit

Cinc dies després dels seus desafortunats comentaris a 'Fiesta' sobre la comunitat gitana, Ágatha Ruiz de la Prada va tornar a la televisió. A 'De Viernes', la dissenyadora no només va reiterar les seves disculpes, sinó que també va compartir el difícil moment que ha travessat des de llavors. I és que Ágatha Ruiz de la Prada ha revelat les amenaces que ha rebut.

"Ha estat una setmana horrible. Tot això va començar ximplement, aquí a Telecinco. He rebut amenaces aquests dies, m'he sentit superdesprotegida aquests dies. L'altre dia vaig haver de dinar al meu estudi, per primera vegada en molt de temps, perquè no m'atrevia a sortir de la botiga, tot ple de periodistes", va confessar Ágatha Ruiz de la Prada acompanyada per Beatriz Archidona a 'De Viernes'.

La polèmica també va afectar la seva parella, l'advocat José Manuel Díaz Patón, que va intentar restar importància a l'assumpte amb unes paraules que van encendre encara més els ànims. "Això ha estat una polèmica que ha aixecat aquesta noia, com es diu? La filla de Lola Flores, per fer-se famosa, perquè no té objecte que la vagi a criticar per una cosa així", va dir. Aquestes declaracions van portar Lolita a respondre amb contundència a 'TardeAR': "Des del ventre de la meva mare era famosa".

| Telecinco

En el seu retorn a 'De Viernes', Ágatha Ruiz de la Prada es va mostrar penedida, fent èmfasi que les seves paraules no tenien cap intenció ofensiva. "El primer que vull fer és demanar perdó i el segon és que ho he fet sense voler, és que ni me'n vaig adonar. Si ho hagués fet, hauria demanat perdó abans", va expressar durant la seva intervenció.

La dissenyadora també va relatar amb detall les amenaces que ha rebut després de les seves declaracions, un tema que li ha generat gran temor. "La veritat és que he sentit por aquests dies. Por no, terror", va afirmar durant la seva entrevista al Scoop de 'De Viernes'.

A més, va compartir un episodi inquietant que ha viscut. "Em ve la directora de la botiga corrent i em diu 'ha trucat un senyor, que diu que és el cap dels gitanos. I ha dit que venen 40 gitanos a cremar-te la botiga'", revelava.