Antena 3 renova la seva imatge corporativa per celebrar el seu 35è aniversari

Antena 3, la cadena líder, compleix aquest dissabte 25 de gener 35 anys. La primera televisió privada d'Espanya celebra el seu 35è aniversari en el millor moment de la seva història: amb un lideratge incontestable de llarga durada. Un èxit que Antena 3 celebrarà amb una renovació de la seva imatge corporativa.

D'aquesta manera, Antena 3 celebra el seu 35è aniversari estrenant nova imatge de marca. Des del pròxim 25 de gener, la cadena d'Atresmedia actualitza la seva identitat amb un restyling del logotip. Renova els elements visuals i desenvolupaments gràfics que vesteixen la imatge del canal, tant en la seva emissió en televisió, com en les seves aplicacions digitals i suports off air.

Un canvi d'imatge basat en la senzillesa i essència de les formes. Uns nous ingredients audiovisuals que busquen enriquir l'emissió del canal i acompanyar tota l'actuació de marca en les diferents plataformes d'Atresmedia.

| Atresmedia

La nova imatge d'Antena 3, dissenyada per l'equip d'Imatge i Creativitat d'Atresmedia, sota la direcció de Juan Ramón Martín Muñoz, proposa un nou logo per a la cadena que estilitza la seva forma i ofereix un disseny més modern i, alhora, atemporal. Amb ell revisita antigues formes, renovant la seva composició per oferir una imatge més pura, lleugera i dinàmica.

La proposta guarda els valors d'aquesta identitat altament reconeixible i, alhora, suma una arquitectura més expressiva, amb nous recursos que l'enriqueixen. El tres se suma a l'univers del canal com a nou element narratiu, així com el contorn del logo. Es converteix en fil conductor i guia l'ull de l'espectador per les peces de continuïtat del canal.

Els nous elements estan dissenyats per funcionar de manera fluida i orgànica. Des de la renovada paleta de colors, els icones i fins al desenvolupament del moviment que amplifica i genera un estil propi, conduint l'espectador a través de la cadena i els seus continguts.

| Atresmedia

Antena 3 continua sent taronja, encara que amb un to més fort i saturat, que conviu amb una nova varietat cromàtica. Ara també existirà el blau mitjanit, el marfil, el color pruna, el rosa bubblegum i el menta glacial.

A més, Antena 3 renova la seva tipografia amb una font personalitzada basada en formes geomètriques pures i corbes que reforcen la seva identitat.Antena 3 Tipo compta amb una gran varietat de pesos i una tipografia alternativa per assegurar la seva accessibilitat i adaptabilitat a qualsevol contingut i format.

Finalment, el canal d'Atresmedia estrena també identitat sonora. Basada en l'àmplia varietat de continguts d'Antena 3, la proposta sintetitza aquesta rica programació en un so distintiu 'Glow', que acompanya el logo. De només dos segons de durada, aquest so captura, des de la senzillesa i la claredat, fins a una àmplia gamma de matisos i detalls, aconseguint transmetre l'essència del canal amb una única ràfega.

A més, Antena 3 s'articula a través d'una paleta sonora complementària, construïda al voltant de l'agrupació de ritmes, acords i melodies breus que segueixen l'estructura de múltiples de tres. Aquesta base musical s'integra en els elements gràfics de continuïtat, com IDs, promocions i transicions a publicitat, enriquint cada peça amb coherència i dinamisme.