Audiències: 'Tu Cara Me Suena' arrasa des d'Antena 3 davant de 'De Divendres' amb Bárbara Rey

'Tu Cara Me Suena' arrasa en audiències en la seva novena gala amb un 20,3% i 1.525.000 seguidors.El talent show de Manel Fuentes, que reuneix 4,7M d'espectadors únics, és el més vist del dia des d'Antena 3. Supera 'De Viernes', que puja tres dècimes de quota fins a un 11,5% i 836.000 televidents amb l'entrevista a Bárbara Rey.

A La 1, la pel·lícula "Los Siete Magníficos" funciona amb un 10,1% i 957.000 espectadors, mentre 'Weiss & Morales' (6% i 352.000) s'acomiada enfonsat al late night. 'El Blockbuster: Terminator: oscuro' a Cuatro aconsegueix un bon 6% i 512.000 televidents. Finalment, 'laSexta Columna' (5,4% i 491.000) i 'Equipo de Investigación' (5,4% i 516.000) baixen en audiències a la cadena secundària d'Atresmedia.

'El Programa de Ana Rosa' lidera el matí

| Mediaset

L'especial de 'Malas Lenguas' millora les audiències de 'La Familia de la Tele' en marcar un 8,1% i 737.000 televidents a la sobretaula de La 1. A Telecinco, 'Tardear' segueix malament en audiències amb un pobre 8% i 665.000, mentre 'El Diario de Jorge' puja a un bon 10,8% de quota i 725.000 fidels. Pel que fa a 'Y ahora Sonsoles', lidera amb un escàs 10,4% i 756.000 seguidors des d'Antena 3.

'Todo es Mentira' s'enfila a un 8,7% i 735.000 seguidors a la sobretaula de Cuatro. Així mateix, 'Más Vale Tarde' puja a un fantàstic 8,4% i 602.000 espectadors a laSexta. D'altra banda, 'Malas Lenguas' de Jesús Cintora funciona molt bé també a La 2 amb un 4,9% i 332.000.

A la sobretaula, 'Sueños de Libertad' lidera com la sèrie més vista del dia amb un magnífic 13,2% i 1.183.000 televidents des d'Antena 3. Per la seva banda, 'Valle Salvaje' puja en audiències a un 10,2% i 808.000 fidels. Just després, 'La Promesa' lidera la seva franja a La 1 amb un magnífic 13,9% i 995.000.

'Pasapalabra' de Roberto Leal lidera en audiències amb un gran 21,7% i 1.535.000 seguidors a Antena 3. 'Reacción en Cadena' no funciona a la tarda de Telecinco en marcar un pobre 8,4% i 592.000 fidels a Telecinco.

| Antena 3

'El Programa de Ana Rosa' (16% i 365.000) lidera en audiències des de Telecinco, mentre 'Vamos a ver' (12,3% i 408.000) baixa. 'Mañaneros' segueix bé amb un 13,6% i 414.000, just després de 'La Hora de La 1' (13,5% i 268.000). Per la seva banda, 'Espejo Público' no destaca amb un 13% i 327.000 des d'Antena 3, mentre 'La Ruleta de la Suerte' arrasa amb un 22,6% i 1.602.000 telespectadors.

Antena 3 segueix líder del divendres en audiències

Antena 3 lidera en audiències en la jornada de divendres 13 de juny amb un 16% de share. Telecinco amb un escàs 9,9% supera La 1 en quedar-se en un 9,8%. Per la seva banda, laSexta amb un bon 7,2% està per sobre de Cuatro, que tanca la llista amb un 5,8%.

Aquest divendres, més de 26,2 milions d'espectadors únics van veure la televisió, la qual cosa suposa més del 56% del total de la població a Espanya.