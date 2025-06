Audiències: La 2 puja al màxim a la seva tarda amb 'Malas Lenguas' i 'Cifras y Letras'

Mentre que la tarda de La 1 està en audiències preocupants per 'La Familia de la Tele', La 2 continua guanyant nous espectadors gràcies a la seva aposta per la producció pròpia. Amb l'arribada de 'Malas Lenguas' el passat mes d'abril, la tarda del canal secundari s'ha reforçat. És per això que, aquest dimecres 11 de juny, La 2 ha assolit màxim amb el programa de Jesús Cintora juntament amb 'Cifras y Letras' d'Aitor Albizua.

D'aquesta manera, 'Malas Lenguas' de Jesús Cintora amb una versió reduïda ha pujat al seu màxim històric amb un 6,1% i 474.000 espectadors. Poc després, 'Cifras y Letras' amb Aitor Albizua també marca màxim històric en audiències amb un fantàstic 7,2% i 769.000 fidels, a les portes d'entregar el seu pot dilluns. Aquests resultats han impulsat La 2 a un 3,7% de quota en el dia.

| RTVE

No obstant això, les bones audiències a La 2 han començat, com cada dia, amb 'Saber y Ganar'. El concurs presentat per Jordi Hurtado ha aconseguit un estupend 7,4%, sent el format amb més quota del canal, juntament amb 666.000 espectadors. Just després, 'Grandes Documentales' també ha aconseguit bons resultats en marcar un 4,4% i 349.000 fidels, per sobre de la mitjana de La 2.

Cal destacar que La 2 també ha emès un partit de l'Eurocopa Sub21 entre Eslovàquia i Espanya, que estava previst inicialment per a la seva emissió a La 1. La prèvia ha aconseguit un 4% i 282.000 seguidors, mentre que el partit ha pujat a un estupend 7,3% de share i 504.000 telespectadors. Un resultat que ha impulsat el posterior màxim de 'Malas Lenguas' de Jesús Cintora just després.

Al matí, 'Jeopardy' amb Paco de Benito aconsegueix un correcte 2,6% de quota, tot i que només suposa 86.000 espectadors. Just després, 'El Cazador' marca un 2,1% i 1,7% de share en les seves dues emissions. No té la mateixa sort 'Culturas 2', just abans dels concursos, amb un pobre 0,9% i només 22.000 telespectadors a La 2.