Joaquín Prat diu el que molts pensen sobre el concurs de l'Anita a 'Supervivientes'

Anita Williams ha aconseguit arribar a la final de 'Supervivientes', sent una de les quatre finalistes. Més enllà de tota la seva història amb Montoya al llarg de l'edició, els darrers dies ha estat protagonista pel seu polèmic tall de cabell a la taula de les temptacions. Un tema que s'ha debatut a 'Vamos a ver', després de veure un vídeo de la trucada d'Anita amb el seu fill a 'Supervivientes'.

"Em va encantar la trucada, vaig veure una campiona increïble. Com va acabar la trucada, amb optimisme, una gran força, dient que si arriba a saber la recompensa que era parlar amb el seu fill s'hauria rapat del tot", començava Alejandra Prat.

"És millor rapar-se que portar aquest tall de cabell, que sembla un playmobil. El més dur a 'Supervivientes' és pensar en la gent de fora, perquè jo no tenia fills, però per a mi pensar en els meus pares i en el meu gos em matava. M'imagino a ells amb nens petits, que deu ser matador", opinava, en canvi, Alexia Rivas.

| Mediaset

"Em sembla que està guapíssima, ha estat un gest preciós per parlar amb el seu fill. El cabell creix i quan tingui la melena més llarga estarà molt mona. Jo la veig guapa perquè és una noia guapa", afegia Alejandra Rubio.

"Beneïda paciència la dels nois, no pots estar dos dies plorant perquè t'has tallat el cabell. Estàs en un concurs i el cabell creix", deia per la seva banda, Sandra Aladro. Tanmateix, Alejandra Prat defensava la jove: "No t'estàs veient, no saps com estàs i et notes el cabell curtíssim, ha estat valenta. M'encanta també Montoya com és de tendre amb ella. M'agrada molt aquesta parella, em semblen molt divertits i m'entretenen, no tot és pescar".

"Més enllà de les qüestions estètiques, és el gest. Aquest gest, de tallar-se el cabell, com se l'ha tallat, suma molts enters en la cursa per ser la guanyadora de 'Supervivientes' al meu parer", sentenciava Joaquín Prat el debat.