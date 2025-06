Marta Flich s'acomiada definitivament de 'Todo es Mentida', que anuncia canvis

Després de més de sis anys vinculada a 'Todo es Mentira',Marta Flich ha presentat aquest divendres la seva última entrega al programa de Cuatro. La seva despedida suposa també la fi de la seva relació amb Mediaset, tal com ella mateixa havia avançat fa unes setmanes. Marta Flich, que es va incorporar al format en la seva estrena el 2019 com a col·laboradora, va anar guanyant pes fins a convertir-se en un rostre imprescindible del programa, compartint la conducció amb Risto Mejide.

"Els que esteu a casa sou la sang que ens corre per les venes i que feu que estiguem vius, però el cor d'aquesta casa són les persones que treballen darrere de les càmeres. Són els operadors de càmera, les redaccions, els realitzadors, són totes aquestes persones. Deixeu-me que posi especial afecte i amor a les meves companyes i companys de perruqueria i maquillatge i als meus estilistes, que us estimo i sense vosaltres això no hauria estat el mateix", s'acomiadava de 'Todo es Mentira'.

Durant el seu comiat, Marta Flich va insistir que no té cap nou projecte al qual incorporar-se de manera immediata: "No us puc dir que me'n vaig a tal o a qual lloc. Quan sàpiga on aniré a treballar, us ho diré, de moment, me'n vaig a casa meva", va assegurar en directe. I va concloure amb un missatge obert al futur: "Ens veiem, no sé on, però ens veiem".

| Mediaset

Cal destacar que 'Todo es Mentira' no tanca per vacances. El pròxim dilluns 16 de juny, arrencarà a Cuatro 'SummerTEM', edició d'estiu del format que mantindrà la seva cita diària amb l'anàlisi de l'actualitat des de l'humor i la ironia. L'espai incorporarà també reportatges curiosos i temes més lleugers propis d'aquesta època de l'any i nous noms a la seva taula de debat.

La conducció de 'SummerTEM' estarà en mans de Risto Mejide i Pablo González Batista, que s'afegeix al repte de compartir el timó informatiu en una temporada marcada per l'actualitat política, fins i tot a l'estiu. A més, Virginia Riezu, Luis Fabra, Pere Aznar, Miguel Ángel Martín i Saray Cerro posaran la nota d'ironia, anàlisi àcida i humor intel·ligent. Tot per desmuntar els relats polítics i disseccionar els moments més destacats de cada jornada.

D'altra banda, la taula de debat de'‘SummerTEM' comptarà amb nous integrants. Els periodistes Irene Dorta, Jorge Calabrés i Yago Álvarez desgranaran l'actualitat informativa aportant els seus propis punts de vista. A més, els polítics Eduardo Rubiño i Tesh Sidi (Más Madrid), María Caso (PSOE) i Ignacio Dancausa (PP), entre d'altres, analitzaran els diferents temes i qüestions que es tractin a la taula del programa.