Audiències: 'Supervivientes' triomfa i 'Horizonte' supera àmpliament 'El Objetiu'

'Supervivientes' lidera en audiències i arrasa a la seva nova gala amb un estratosfèric 21% i 1.402.000 espectadors. La cinquena entrega de 'Futuro Imperfecto' d'Andreu Buenafuente perd 7,7 punts després del seu màxim fins a un 9,1% i 812.000 a La 1. La sèrie 'Eva & Nicole' es manté a Antena 3 amb un escàs 8,6% i 781.000 seguidors.

Així mateix, l'especial d''Horizonte', que va començar a les 21:50h, aconsegueix màxim anual amb un 9,3% i 782.000 fidels a Cuatro: puja fins al 12,4% en target comercial. Supera àmpliament 'El Objetivo' d'Ana Pastor a laSexta, que marca un correcte 5,6% i 482.000 telespectadors.

'El Hormiguero' lidera com el programa d'entreteniment més vist del dia amb un fantàstic 15,9% i 1.868.000 espectadors des d'Antena 3. Per la seva banda, 'La Revuelta' és la segona opció de la seva franja amb un 12,6% i 1.399.000 televidents a La 1.

La 1 va liderar durant la compareixença de Pedro Sánchez

La compareixença de Pedro Sánchez lidera des de La 1 (12,8% i 1.006.000), molt a prop d'Antena 3 (12,4% i 973.000) i ja amb distància Telecinco (8,7%), laSexta (8,7%) i Cuatro (7,8%). L'especial informatiu de La 1 funciona amb un 10,1%, mentre, just després, 'Malas Lenguas' de Jesús Cintora aconsegueix un 10,2% i 744.000.

| Atresmedia

D'aquesta manera, el lideratge de la tarda és per a 'Y ahora Sonsoles' amb un estupend 12,4% i 900.000. Just abans, 'Sueños de Libertad' lidera com la sèrie més vista del dia amb un estupend 13,3% i 1.151.000 televidents. A més, 'Más Vale Tarde' puja a un 9% i 654.000 fidels en el seu horari habitual a laSexta.

L'especial informatiu presentat per Carlos Franganillo a la tarda de Telecinco marca un escàs 9,4% i 690.000: lidera entre els espectadors de 25 a 44 anys amb un 12,8%. Just abans, 'Tardear' aconsegueix un 8,5% i 714.000 seguidors. A Cuatro, l'especial de 'Todo es Mentira' marca un bon 6,7% i 526.000 en les seves més de quatre hores de durada.

'Pasapalabra' lidera en audiències amb un gran 21,8% juntament amb 1.710.000 seguidors a Antena 3. Just després, Antena 3 Noticias arrasa amb el seu màxim des de novembre de 2022 amb un 23,9% i 2.322.000 televidents.

| Antena 3

'El Programa de Ana Rosa' (15% i 303.000) lidera en audiències des de Telecinco, igual que 'Vamos a ver' (13,4% i 432.000), pujant tots dos a un 18% en target comercial. No pot amb 'Aruser@s', que lidera en audiències des de laSexta amb un 16,4% i 311.000 fidels. 'Mañaneros' baixa a un bon 11,4% i 329.000 espectadors, just després de 'La Hora de La 1' (14,7% i 261.000). Pel que fa a 'Espejo Público', es queda en un bon 13,3% i 307.000 seguidors, mentre que 'La Ruleta de la Suerte' arrasa amb un 23,4% i 1.633.000 fidels a Antena 3.

Antena 3 aconsegueix el lideratge del dijous en audiències

Antena 3 lidera en audiències en la jornada de dijous 12 de juny amb un 14,5% de share. Telecinco amb un 10,5% és segona per sobre de La 1, que marca un 10,1%. laSexta amb un 7,3% torna a estar un dia més per sobre de Cuatro, que es queda a prop amb un 6,6%.

Aquest dijous, més de 27 milions d'espectadors únics van veure la televisió, cosa que suposa més del 57,5% del total de la població a Espanya. A més, el consum supera les 2,5 hores de mitjana per espectador.