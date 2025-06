Telecinco confirma el trio de presentadors de la nova edició de 'Gran Hermano'

Telecinco confirma els primers detalls de la nova edició de 'Gran Hermano'. El reality serà una de les grans apostes del grup per a la tardor i ja té el seu trio de presentadors confirmat. Una edició que arribarà previsiblement al novembre, després de l'emissió de la segona edició de 'Supervivientes All Stars', que començarà al setembre.

D'aquesta manera, 'Gran Hermano', que ha complert 25 anys des de la seva estrena al nostre país, comptarà en el seu equip de presentadors amb Jorge Javier Vázquez, Ion Aramendi i Carlos Sobera. Per tant, Telecinco manté la seva aposta pels conductors que han estat al capdavant de les diferents versions en el curs actual. Jorge Javier Vázquez va presentar les gales de 'Gran Hermano', Carlos Sobera les de 'GH DÚO', mentre que Ion Aramendi va estar al capdavant dels debats d'ambdues versions.

Entre les novetats, després de més de dues dècades, 'Gran Hermano' abandona la casa de Guadalix de la Sierra per desplaçar-se a una nova ubicació. A falta de confirmació oficial, tot apunta que el reality s'instal·larà a Tres Cantos, un municipi del nord de Madrid. La proximitat amb les instal·lacions de Mediaset, a només 12 quilòmetres, permetrà una logística més àgil, especialment per als trasllats de concursants expulsats al plató en només deu minuts.

| Mediaset

Recordem que ja ha començat el càsting per triar els seus participants anònims, que protagonitzaran una convivència amb 300.000 euros en joc. Cal destacar que 'Gran Hermano' comença abans a Infinity, la nova plataforma que substitueix Mitele, amb un nou format vinculat al càsting. A més, oferirà un documental sobre la nova casa on es desenvoluparà el reality.

En audiències, l'última edició de 'Gran Hermano', presentada per Jorge Javier Vázquez i Ion Aramendi, va ser líder la nit de dijous i diumenge. De fet, les seves gales principals van fer una mitjana d'un excel·lent 16,2% i 982.000 espectadors, pujant fins a un 18,3% de quota en la seva final.

A més, Telecinco també ha reconfirmat que la segona edició de 'Supervivientes All Stars' arribarà al setembre amb llegendes que han format part d'edicions anteriors. Aquestes estan disposades a tornar als paradisíacs Cayos Cochinos per afrontar una aventura encara més dura, amb condicions més extremes i menor dotació. En aquest cas, la cadena no ha especificat el nom dels presentadors, encara que previsiblement repetirà Jorge Javier Vázquez.