El descobriment que dona llum al trist final de l'Ana Garcés a 'La Promesa'

Curro i Lope han fet un pas crucial en la seva investigació amb l'adquisició d'una joia singular: una maragda fosca comprada a la joieria Llop per tres mil pessetes. Fins ara, les seves investigacions a 'La Promesa' no havien donat gaires fruits, i les joies que Esmeralda els va mostrar semblaven simples peces amb històries antigues. Tanmateix, una troballa fortuïta ho va canviar tot.

Tots dos joves estan decidits a arribar al fons del misteri que envolta la mort de Jana, la germana de Curro a 'La Promesa'. Després d'un incident sospitós amb un cavall, que gairebé li costa la vida, Curro està més motivat que mai. Per sort, ha trobat un aliat en Lope, que no ha dubtat a arriscar-se per seguir les pistes.

El seu primer gran moviment va ser anar al casino a la recerca de Basilio, el responsable de sabotejar la muntura. Va ser aquest personatge qui els va conduir a un lloc inesperat: la joieria Llop.

| RTVE

Allà, Esmeralda els va presentar tres joies carregades de relats inquietants: "Tenim la maragda pura. És la més cara perquè està lliure d'inclusions. Francesc Josep I d'Àustria, en va regalar una com aquesta a la seva esposa Sissi. Va viure una apassionada història d'amor amb l'emperador, que es va truncar quan un anarquista italià va atemptar contra la seva vida".

"Tenim una maragda més fosca, de més opacitat. Expliquen que un soldat va marxar a la guerra i va deixar una maragda com aquesta per a la seva enamorada. Ell va morir i ella se la va posar per recordar-lo. La noia va anar emmalaltint de malenconia, i tot i que la gent li deia que se la tragués, no ho va fer... Així que va acabar morint igual que ell", va afegir.

Finalment, els joves es van decantar per la maragda més fosca, la més senzilla i en aparença, la menys valuosa. El que no sabien és que aquesta decisió els acostaria perillosament a una veritat oculta a 'La Promesa'. I és que la polsera va acabar accidentalment en mans de Ricardo, que va començar a fer preguntes.

La Pia va intentar desviar l'atenció dient que es tractava d'un obsequi de Gregori, però la versió no va resultar convincent. Davant la creixent tensió, va decidir colar-se al despatx de Ricardo per recuperar la joia. Tanmateix, el seu pla va ser interromput per Lope, que, sospitant de les seves intencions, va voler evitar el robatori a 'La Promesa'.

Enmig del forcejament, l'estoig va caure a terra i es va trencar. Va ser llavors quan es va revelar el contingut més pertorbador: un petit recipient amb una forta olor d'ametlla amarga: cianur. La joia amagava un verí letal, cosa que canvia completament l'enfocament de la investigació.