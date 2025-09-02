Vídeo: Un nou incident al metro retrata la imparable degradació de Barcelona
A ningú se li escapa que el metro de Barcelona no és un lloc segur a determinades hores
Un nou vídeo a les xarxes socials ha tornat a posar en relleu els problemes de seguretat al metro de Barcelona. En aquesta ocasió, les imatges mostren tres joves visiblement embriacs i consumint alcohol a l'entrada del metro. Els fets van passar a l'estació El Clot-Aragó.
Els usuaris mostren la seva indignació i cansament davant la manca de control en un dels espais públics més utilitzats de la ciutat. Mentrestant, les autoritats semblen impotents davant comportaments que ja comencen a donar-se per normals. Sense anar més lluny, aquests dies es feia viral la imatge d'un jove consumint cocaïna en un tren de Rodalies.
El metro i l'incivisme
El metro de Barcelona s'ha convertit en un escenari habitual d'aldarulls, furts i agressions. Els casos recents inclouen baralles violentes amb armes blanques, agressions a agents i robatoris a viatgers. Tot i que les estadístiques oficials indiquen una disminució dels delictes menors, la percepció ciutadana mostra un quadre molt diferent.
Els experts coincideixen que la impunitat juga un paper clau. Molts dels protagonistes d'aquests incidents són multireincidents, que actuen amb la seguretat que poques vegades tindran conseqüències. A més, l'augment d'episodis de violència greu, com apunyalaments o agressions a treballadors i policies, alimenta la sensació d'inseguretat.
Fa menys d'un mes, per exemple, dos joves van apallissar un agent de la Guàrdia Urbana a l'estació de Plaça Espanya. Però és que, menys d'una setmana després, es va produir una baralla entre bandes a l'estació de Virrei Amat. Quan va arribar la policia, es van trobar alguns dels implicats fent un torniquet a una persona.
Les xarxes com a altaveu
Per molt que li faci mal a la premsa subvencionada, els vídeos virals actuen ara com un termòmetre de la situació real. Mentre les autoritats intenten transmetre que la seguretat ha millorat, els usuaris mostren dia rere dia que la percepció és una altra. La viralització d'aquests episodis serveix per visibilitzar un problema que afecta la vida quotidiana de milions de persones a la ciutat.
No per casualitat, la inseguretat i la immigració han escalat moltes posicions entre les principals preocupacions ciutadanes. Per no parlar del baròmetre de l'Ajuntament de Barcelona. Només el problema immobiliari ha aconseguit superar la inseguretat com a principal preocupació després de diverses edicions ocupant el primer lloc.
