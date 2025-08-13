Una baralla salvatge al metro enfonsa el relat oficial sobre la violència a Catalunya
Encara que l'estadística diu que hi ha menys delictes, s'ha disparat la gravetat dels delictes
Una baralla violenta va sembrar el pànic aquest dilluns a l'estació de Virrei Amat (Nou Barris), al metro de Barcelona. La violència desfermada va ser tal, que la baralla va deixar un ferit per arma blanca i un regueró de sang al terra de l'estació. Quan la policia va arribar, després de rebre diverses trucades d'alerta, es van trobar dos joves fent un torniquet a la víctima.
Segons va informar El Caso, la policia treballa amb la hipòtesi d'un enfrontament entre bandes llatines, o relacionat amb els ultres del futbol. La víctima va rebre atenció mèdica, i tot i que va perdre molta sang no es temia per la seva vida.
Les imatges difoses pel mencionat digital reflecteixen l'alt grau de violència, que va causar gran alarma entre els testimonis de l'agressió. Això és una mostra més de la inseguretat amb què han de conviure diàriament molts catalans. Tot i que les autoritats intenten transmetre que la delinqüència a Catalunya ha baixat, els fets diaris indiquen el contrari.
Les dades oficials mostren un descens dels delictes més lleus, com els furts. Però en les últimes setmanes hi ha hagut un repunt dels delictes més violents, que són els que eleven la percepció d'inseguretat. Això provoca una distorsió entre el relat oficial i la realitat.
Les dades mostren un descens de la criminalitat
Estem assistint a un intent de les autoritats de maquillar la complexa situació de la seguretat a Catalunya? La idea no és desgavellada. Recentment es va descobrir un pla de les autoritats a Barcelona per transmetre confiança a la ciutadania en relació amb la delinqüència. A més, agents de patrulla han alertat que la situació és molt pitjor del que transmeten les dades.
L'estadística oficial (Ministeri de l'Interior) diu que la delinqüència va baixar un 4,1% en el primer semestre de 2025. Van baixar els homicidis, les baralles multitudinàries, els segrestos, els robatoris amb violència i els furts. En canvi, van pujar les temptatives d'homicidi, les violacions, les substraccions de vehicle i el tràfic de drogues.
L'estadística és encara més favorable a Barcelona, on segons les dades la criminalitat va descendir un 6,4%. Però llavors, per què hi ha una dissociació tan gran entre el que mostren les dades i la percepció de la ciutadania?
Augmenta la violència dels delictes
El darrer recompte de fets als mitjans, publicat al compte de X 'Apunyalòmetre', revela que hi ha hagut 8 morts per arma blanca i armes de foc l'últim mes. Són xifres impròpies d'un territori de 8 milions d'habitants suposadament desenvolupat. A més cal sumar-hi un grapat de baralles violentes, apunyalaments, tiroteigs i agressions a la policia.
Una de les raons de la distorsió entre dades i realitat és la normalització de la violència i el fracàs del sistema de protecció dels ciutadans. Això fa que moltes víctimes de delictes ja ni tan sols denunciïn, perquè saben que no porta enlloc. El resultat és una disminució dels delictes a l'estadística, però un augment de la impunitat delinqüencial al carrer.
El millor reflex d'això és la multireincidència, l'existència de desenes de delinqüents que actuen diàriament sense que els passi res. Segons les dades policials, malgrat els plans de xoc aquesta realitat no només no disminueix sinó que va en augment.
L'altra raó és l'augment de la violència dels delictes, vinculat sobretot als problemes que generen les bandes del narcotràfic. Els ajustos de comptes o aldarulls relacionats amb l'okupació han provocat un repunt de la violència física. Encara que hi hagi menys delictes, si són més violents contribueix a augmentar la percepció de la delinqüència.
