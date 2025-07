Immigració i inseguretat, preocupacions a l’alça a Catalunya que els mitjans silencien

Les dades sociopolítiques del CEO sempre porten dinàmiques interessants i que reflecteixen el canvi que es viu a Catalunya. En una de les seves últimes edicions, s'observa que la immigració i la inseguretat són una part clara dels problemes dels ciutadans. Tot i això, la situació té més arestes de les que sembla.

En aquest moment, els dos principals problemes per als ciutadans són l'habitatge (21%) i la insatisfacció amb la política (21%). Després venen la immigració (9%) i la inseguretat (9%). Ara bé, aquestes dades són més reveladores si s'analitzen amb perspectiva.

En qüestió de tres anys, tant la immigració com la inseguretat han escalat moltes posicions. Al març de 2022, la immigració era a la desena posició dels problemes, ara, en canvi, ha escalat set posicions fins a la tercera. Per la seva banda —i en el mateix període de temps— la inseguretat ha escalat cinc posicions, de la novena fins a la quarta.

Desglossat per edats, cal destacar que els qui donen més pes a aquests dos problemes són els joves de dues franges (18/24 i 25/34). En la primera franja, la immigració és ni més ni menys que el segon problema amb un 11%. Per la seva banda, en la segona franja, el segon problema és la inseguretat amb un pes del 10%.

Una altra dada interessant del clima sociopolític és que una part molt destacada de la ciutadania considera que el PSC és el partit més adequat per resoldre problemes d'aquesta naturalesa. Ometent que el partit més adequat sempre és “cap” en totes les respostes, el PSC és el segon favorit amb el 19% per mantenir la seguretat i l'ordre. De fet, el PSC és el que millor puntua en tots els problemes.

L'habitatge: menció a part

Com diem, l'habitatge és amb força diferència el principal problema per als catalans. És normal que sigui així. El mercat immobiliari català, sobretot el de lloguer, està pràcticament arrasat. L'origen del problema és en una sobredemanda embassada que l'oferta ni pot, ni podrà, satisfer.

Això és rellevant perquè, com indiquen nombroses dades, com les del Banc d'Espanya, el problema immobiliari està íntimament relacionat amb la immigració. La raó és tan simple com que la immigració dispara la demanda en un context de concentració poblacional. I és que, amb saldos migratoris positius de centenars de milers de persones a l'any, és materialment impossible donar sortida a tota aquesta demanda.

D'aquesta manera, entre la inseguretat i l'habitatge, es desdibuixa el pes objectiu de la immigració a Catalunya. Encara més si es té en compte que és un tema a tots els efectes tabú entre la premsa generalista. En aquest sentit, cal destacar un greuge comparatiu que novament protagonitza la premsa subvencionada.

I és que, tot i que l'habitatge, la immigració i la seguretat han guanyat moltes posicions en poc temps, els mitjans només han parlat amb detall de l'habitatge. És més, han parlat molt de l'habitatge i res, o gairebé res, de la immigració i la seguretat. Això constata una agenda mediàtica deliberada per silenciar segons quins temes.