Una imatge viral presa en un tren de Renfe mostra la degradació que pateix Catalunya
El servei ferroviari viu en un perpetu mercadeig polític mentre els ciutadans en pateixen les conseqüències
Una sola imatge ha tornat a posar en evidència el deteriorament del servei ferroviari a Catalunya. Aquest dijous s'ha viralitzat a les xarxes socials la fotografia d'un passatger consumint cocaïna en ple trajecte d'un tren. L'episodi, succeït en un viatge entre Tarragona i Barcelona, ha reobert el debat sobre els episodis d'incivisme en el transport públic.
Un viatge marcat per la violència i la por
El testimoni que va publicar la denúncia va relatar que durant tot el trajecte van haver de suportar “un pertorbat cocaïnòman, violent i cridaner, que ens va amenitzar amb cops i insults constants en un tren que, òbviament, circulava amb retard”. Juntament amb aquest missatge, va compartir la fotografia en què es veu l'individu esnifant cocaïna al seu seient.
L'autor de la denúncia afegia després, amb una desesperació evident, que “La tornada promet superar l'anada. De veritat, què dimonis passa als trens d'aquest país? On són els vigilants de Renfe quan realment fan falta?”:
L'episodi ha generat multitud de reaccions a les xarxes. El col·lectiu Dignitat a les vies resumia el sentiment de molts passatgers. “Només faltava que el que fes servir per esnifar fos el bitllet de Rodalies (si és que en té). Sense interventor, sense seguretat, sense vergonya. Usuaris obligats a conviure amb això. Rodalies o jungla?”
Altres comentaris apuntaven que el que ha passat “és un reflex de la societat que tenim, ni més ni menys”. I tampoc han faltat els comentaris que, a través de la ironia, mostren el cansament per aquesta situació. “Empatitzo amb el patiment d'utilitzar cada dia la punyetera Renfe; ho ha bolcat en aquesta situació de destrucció personal”, deia un usuari.
Rodalies, símbol del deteriorament
Lluny de ser un cas aïllat, el que ha passat en aquest tren se suma a una llarga llista d'episodis que han erosionat la confiança ciutadana en el servei ferroviari a Catalunya. Els retards constants, les incidències tècniques diàries i la sensació d'inseguretat han convertit Rodalies en un símbol d'abandonament i degradació. Tot això sense perjudici que el servei visqui en un perpetu mercadeig polític entre partits, ara protagonitzat per PSC i ERC.
Més notícies: