La violència no cessa a Catalunya: brutal agressió a un policia al metro de BCN

L'escalada de violència a Catalunya continua sumant episodis preocupants. Aquesta vegada, la víctima ha estat un agent de la Guàrdia Urbana de Barcelona, agredit brutalment per dos multireincidents en plena estació de metro de Plaça Espanya. Els fets tornen a posar el focus en la sensació d'impunitat que regna a la capital catalana, així com en el perfil dels delinqüents.

Segons explica El Caso, els agressors, d'origen magribí, van començar a provocar aldarulls dins d'un vagó de la línia L1. Obstaculitzaven l'entrada i sortida dels passatgers, generant tensió entre els usuaris. L'agent, que anava de paisà i fora de servei, va intentar mediar.

Tanmateix, la resposta dels delinqüents va ser una pallissa salvatge. Li van trencar dos dits i li van causar contusions a la cara i a les costelles. Després de deixar-lo ferit a l'andana, van continuar tranquil·lament el seu trajecte fins a Arc de Triomf.

La identificació i posterior detenció dels agressors va ser possible gràcies a les càmeres de seguretat. Tal com ha informat El Caso, tots dos acumulaven múltiples antecedents: un en tenia dos, i l'altre, ni més ni menys que trenta. S'afegeix un altre episodi de perfecta impunitat amb el crim i la violència.

Aquest episodi se suma a l'onada de violència que sacseja Barcelona. Fa tot just uns dies, un altre magribí va atacar amb lleixiu una treballadora de benzinera a Nou Barris. L'objectiu era el mateix: robar. Les imatges d'aquella agressió, gravades per les càmeres de seguretat, van desfermar una onada d'indignació a les xarxes socials.

Un cas darrere l'altre

Segons dades de la Conselleria d'Interior, a Catalunya hi ha més de 3.000 multireincidents. La mateixa consellera, Núria Parlon, reconeixia fa mesos que una part important de la delinqüència està protagonitzada per immigrants. Tot i la insistència del Govern a llançar campanyes de reforç policial, la realitat als carrers continua sent la mateixa.

La majoria d'aquests delinqüents acumulen múltiples detencions en tot just uns mesos. Són detinguts, posats en llibertat i tornen a reincidir. Les xifres són eloqüents: en els darrers quatre anys, el nombre de delinqüents amb més de set detencions ha crescut un 140%

El problema, lluny de solucionar-se, amenaça d'agreujar-se. La permissivitat davant l'ocupació, els empadronaments fraudulents i la immigració descontrolada han alimentat un còctel explosiu. Els barris populars són els més afectats, on els veïns veuen com la inseguretat es cronifica mentre les administracions miren cap a una altra banda.