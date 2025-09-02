Vinculen la flotilla d'Ada Colau i Greta Thunberg amb un vincle de Hamàs
Zaher Birawi és un operatiu islamista a Londres que dirigeix una xarxa d'ONG
Zaher Birawi, un enllaç de Hamàs a Londres, seria la figura clau darrere de la Global Sumud Flotilla en què van embarcar Ada Colau i Greta Thunberg rumb a Gaza. Així ho van revelar mitjans com The Telegraph el passat mes de juny. També ho va exposar la periodista francesa Caroline Fourest enmig del silenci colpidor dels mitjans.
L'escàndol ha tornat a sortir a la llum amb motiu de la sortida de la Global Sumud Flotilla, aquest dilluns, del port de Barcelona. L'expedició va salpar diumenge però va haver de tornar hores després pel mal temps. Aquest dilluns va tornar a sortir amb més de 200 activistes de 44 països diferents, entre els quals Ada Colau i diputats de la CUP.
Birawi seria el cervell darrere de l'operació propagandística consistent en l'enviament d'una vintena d'embarcacions amb ajuda humanitària a Palestina. El rotatiu Le Point el descriu com un operatiu de Hamàs instal·lat a Londres, finançat per Qatar i enquadrat en la organització islamista Germans Musulmans.
Birawi dirigeix una xarxa d'ONG solidàries que serveixen per finançar i blanquejar operacions com la flotilla. Forma part de l'estratègia d'organitzacions com Germans Musulmans, que oculten finalitats gihadistes darrere d'accions humanitàries i filantròpiques.
Una informació ignorada pels mitjans
Tot i que la sortida de la flotilla "solidària" va atreure aquest diumenge l'atenció de tots els mitjans, gairebé ningú es fa ressò avui d'aquesta informació. Tot i que es presenta com una acció humanitària, és en realitat una operació política que compta amb la connivència dels mitjans públics i subvencionats a Espanya i Catalunya.
Zaher Birawi va ser nomenat per Israel com a operatiu de Hamàs a Europa i cap de l'Europal Forum, designada com una organització terrorista el 2021. El 2023, un diputat britànic va denunciar a la Cambra dels Comuns el paper de Birawi: "Està registrat com a fideïcomissari d'una organització benèfica registrada al Regne Unit. I hi ha un vídeo disponible públicament que el mostra organitzant un esdeveniment a Londres el 2019 titulat Understanding Hamas (Entenent Hamàs)", va dir el diputat Christian Wakeford.
Zaher Birawi, periodista britànic-palestí i enllaç àrab als mitjans britànics, va aparèixer el 2012 en una foto al costat de l'exlíder de Hamàs Ismail Haniyeh. Hamàs va ser declarada el 2021 com una organització terrorista al Regne Unit. Tot i que Birawi ha negat sempre qualsevol vincle amb el terrorisme, i no s'ha demostrat la seva participació en els atemptats del 7 d'octubre.
Propaganda internacional
El que sí que s'ha demostrat és la seva proximitat amb Hamàs i el seu activisme a favor de Palestina i en contra d'Israel. Ha participat activament en l'organització de manifestacions antiisraelianes a Londres i en l'operació propagandística de les "flotilles de la llibertat".
El van vincular amb el Madleen, el vaixell en què es va embarcar Greta Thunberg l'1 de juny i que va ser interceptat per les autoritats israelianes. També amb la Global Sumud Flotilla que ara ha sortit en direcció a Palestina. Els seus impulsors, com Birawi, volen aconseguir trencar el bloqueig d'Israel però sobretot rellevància i propaganda internacional.
