El caos a Educació posa deures a Salvador Illa per a aquest curs
A Salvador Illa se li posa cara de Pere Aragonès amb el problema de l’educació catalana
L'inici del curs educatiu a Catalunya arriba carregat de problemes que ja s'han convertit en urgents per a Salvador Illa. Des de la manca de docents amb destinació assignada fins a la retallada de personal de suport, Educació afronta un escenari de profunda desorganització administrativa. El caos amenaça d'afectar tant alumnes com famílies, que veuen com la planificació del curs segueix en l'aire.
La situació evidencia que els problemes heretats de l'anterior Govern no només persisteixen, sinó que s'han intensificat. A més, els sindicats ja han anunciat mobilitzacions i possibles vagues si no es prenen mesures immediates. Per a Illa, l'educació catalana es perfila com un dels forats negres que ja van amargar la legislatura a Pere Aragonès.
Plantilles desbordades i llocs vacants
L'última notícia és que el curs arrenca amb 103 places d'integradors i educadors socials sense cobrir, i amb retards en els nomenaments que comprometen l'atenció als estudiants més vulnerables. Els sindicats critiquen que la negociació amb l'administració està “totalment aturada” i que molts treballadors segueixen sense rebre els increments salarials pactats.
Al mateix temps, els errors en l'adjudicació de destinacions docents van deixar 45.000 mestres sense saber on treballar. Errades en els sistemes informàtics i la manca de seguiment de les instruccions tècniques van provocar retards i confusió. A més, 15.000 alumnes de FP es van quedar sense plaça assignada, cosa que deixa moltes famílies en una situació d'incertesa similar a la de cursos anteriors.
La manca de previsió ha provocat la sol·licitud de compareixença de la consellera Niubó al Parlament. Fins ara, el Departament ha mantingut el típic to de solucions institucionals: més diners, més suport, diàleg sindical, etc. Però el cas és que el Govern no pot amagar el fet que l'educació catalana viu el seu pitjor moment. Per si no fos prou, no poden treure l'espasa dialèctica perquè saben que un dels responsables d'aquesta situació és el seu soci de Govern: ERC.
Una altra cara del creixement demogràfic
Com passa amb tota la resta a Catalunya, no hi ha misteri. L'educació és una altra cara de la concentració poblacional derivada del creixement demogràfic desordenat. Encara que fos amb molts eufemismes, fins i tot ERC ho va admetre. Recordem quan van dir que els resultats de PISA es devien a l'excés d'alumnat "nouvingut", o els desastrosos resultats en llengua catalana a la "nova realitat sociolingüística", en paraules de l'exconsellera Simó.
Com es va desvetllar a finals de maig, el sistema educatiu català acull de l'ordre de 9.000 nous estudiants al mes. Amb aquestes xifres, és virtualment impossible fer una altra cosa que no sigui mantenir l'ordre a les aules perquè transcorri la jornada escolar. I aquí hi ha els resultats de PISA.
