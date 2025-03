TV3 diu que el Govern 'treu bona nota' segons el CEO: 'Un 4,8 sobre 10'

Les enquestes sociopolítiques del CEO sempre porten resultats interessants. L'última d'aquestes enquestes recull molt bé el canvi polític que es viu a Catalunya. Segons les dades, Junts es desploma i Aliança Catalana quintuplica els seus resultats a costa de Puigdemont.

Al marge dels sondejos electorals, les enquestes del CEO porten valoracions de molts altres àmbits, començant pel mateix Govern de la Generalitat. I a ningú se li escapa que aquest Govern respon a dos factors. El primer és la gran abstenció que hi va haver entre el votant indepe, i el segon és la posició submisa d'ERC i Comuns, que no tenen cap marge de maniobra.

Això significa que el Govern no desperta una gran passió ciutadana, com sí que passava durant els anys durs del procés. De fet, l'enquesta del CEO suspèn el Govern del president Illa amb una nota de 4,8 sobre 10. Ara bé, per a TV3 aquesta nota és “un bon resultat”.

Així ho va dir el telenotícies en el dia d'ahir. I per a sorpresa de ningú, TV3 va afegir que els únics que aproven el Govern són els “votants de socialistes, Comuns i ERC”. És a dir, els votants del mateix Govern:

TV3: en hores baixes

També és de domini públic que TV3 no està en el seu millor moment de credibilitat. Segons un informe recent de la Sindicatura de Comptes, TV3 té preocupants zones grises en la seva gestió interna. La més destacada són les sospitoses designacions dels seus executius, així com els elevats salaris que perceben.

Poc després que es conegués aquest informe, un ciutadà anònim va presentar una denúncia contra TV3 davant l'Oficina Antifrau de Catalunya. Segons constava en la denúncia, es demana a Antifrau que investigui diversos presumptes delictes de TV3. Entre ells, destaquen els de malversació i frau a l'administració pública.

D'altra banda, TV3 arrossega tensions internes. A més d'incompliments de la jornada laboral, els treballadors fa anys que denuncien l'externalització de continguts en productores ‘amigues’. I durant aquests mateixos dies sortia a la llum que la productora de Ricard Ustrell, per exemple, s'havia embutxacat 27 milions d'euros de diners públics.