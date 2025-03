Denuncien a Antifrau les irregularitats en els sous dels directius de TV3

L'Oficina Antifrau de Catalunya ha rebut una denúncia que qüestiona la legalitat dels astronòmics salaris dels directius de la CCMA, que gestiona TV3 i Catalunya Ràdio. La denúncia està relacionada amb els sous dels anys 2021 i 2022,una cosa que la Sindicatura de Comptes també ha assenyalat en un informe recent. Aquest informe revela - entre altres coses - que aquests salaris superaven el salari dels consellers de la Generalitat, la qual cosa infringeix la normativa vigent.

El denunciant, un ciutadà anònim, sol·licita a Antifrau que investigui si aquests sous constitueixen una “infracció comptable”, tal com explica The Objective, que ha tingut accés a la denúncia. A més, es demana que s'examini si aquests pagaments podrien haver estat comesos amb la intenció deliberada de malversar fons públics. En cas que es confirmi alguna irregularitat, també s'insta a que s'investigui un possible delicte de “prevaricació administrativa” i “frau de l'Administració”.

En la denúncia es sol·licita que la CCMA i la Generalitat lliurin tota la documentació relacionada amb aquests sous. Així mateix, es demana que es presentin els contractes, acords i autoritzacions que avalen aquests pagaments als directius. D'aquesta manera, es busca aclarir la legalitat dels salaris i, si es confirma alguna irregularitat, que s'iniciï una acció pública davant els tribunals.

El procediment d'Antifrau

L'Oficina Antifrau té ara deu dies hàbils per decidir si accepta la denúncia o la remet a un altre organisme competent. Si es considera que hi ha indicis d'irregularitats, s'iniciarà una investigació preliminar que podria durar diversos mesos. Si es determinen indicis sòlids de corrupció o irregularitats, el procés pot allargar-se encara més fins a arribar als tribunals.

En funció de si l'infractor és una persona física o jurídica, les eventuals sancions es mouen en un ventall bastant ampli. Per a una persona física, pot anar des dels 1.001 euros fins als 300.000. En el cas de persones jurídiques, el marge és molt més gran, passant dels 100.000 euros fins al milió d'euros.

Una televisió milionària i amb moltes zones grises

Al marge de la retribució dels directius, l'informe de la Sindicatura també va assenyalar altres punts problemàtics de la gestió de TV3. Així, per exemple, l'informe assenyalava falta de transparència en les bases per seleccionar directius o mancances importants de gestió interna. Fins i tot es van assenyalar incompliments de la jornada laboral dels treballadors.

La Sindicatura també menciona els complements salarials d'alguns directius, que excedeixen el límit legalment establert. Aquests pagaments addicionals, relacionats amb objectius comercials, van superar el 25% permès per la llei. La Sindicatura ha assenyalat que aquests complements van ser una de les principals irregularitats trobades en la gestió de la CCMA.

A tot això s'hi afegeix que els mateixos treballadors de la Corpo han denunciat reiteradament el procés d'externalització en productores amigues. I, segons desvela Octuvre la setmana passada, la productora de Ricard Ustrell ha estat regada amb 27 milions d'euros.

Finalment, cal contextualitzar la situació financera de TV3. I és que la televisió pública catalana és, amb molta diferència, la televisió autonòmica millor finançada d'Espanya. De fet, en l'anterior legislatura, el Govern d'Aragonès va posar en marxa un pla de finançament de 1.347 milions d'euros fins al 2027.