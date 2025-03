VÍDEO | Laura Borràs demana ajuda a Espanya per no entrar a la presó

Després d'esgotar tots els recursos (fins i tot l'amnistia), que han estat denegats, l'expresidenta de Junts i del Parlament, Laura Borràs (condemnada a 4 anys i mig de presó per corrupció), ha sol·licitat que s'iniciï el procés perquè el govern de Pedro Sánchez la indulti.

És normal que una persona faci qualsevol cosa que estigui al seu abast per intentar no entrar a presó, faltaria més. Això sí, després d'anys i anys fent segons quines proclames, doncs potser una mica d'hipocresia sí que hi ha.

De fet, és una cosa molt típica de Junts. Per exemple, aquesta setmana demanaven fer fora la RENFE de Catalunya a la vegada que col·locaven una persona del seu entorn al consell d'administració de RENFE.

Grinyola una mica això de criticar un estat i alhora demanar-li ajuda i formar part del seu funcionament, ja sigui participant en consells d'administracions d'empreses com RENFE o TVE o investint presidents com Pedro Sánchez.

Però no és una cosa que pensi jo, ho pensen també els seus votants. Així ho diu l'última enquesta del CEO, que augura que el partit de Puigdemont perdria entre 6 i 8 diputats si tornés a haver-hi eleccions a Catalunya. Unes eleccions que tornaria a guanyar el PSC, que permetria a Aliança Catalana pujar fins als 8 o 10 diputats i que deixaria la CUP a les portes de quedar-se fora del Parlament. La resta de partits quedarien més o menys igual.