Ricard Ustrell, assenyalat: la seva productora ha rebut 27 milions de diners públics

Ricard Ustrell, conegut presentador i productor de TV3, està en el centre de la polèmica després de destapar-se que la seva productora, La Manchester Radiofònica, ha rebut més de 27 milions d'euros en diners públics.

Segons Octuvre, entre 2017 i 2024, la productora ha facturat un total de 27.594.051 euros, principalment a través de contractes amb la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA). Aquesta situació ha generat malestar dins de la mateixa CCMA, on alguns empleats ja van criticar aquests contractes.

L'externalització de continguts i la crítica interna

El 2023, la crítica va ser encara més forta. El Comitè d'Empresa i el Consell Professional de Catalunya Ràdio van emetre un comunicat denunciant l'ús de fons públics per externalitzar produccions a empreses com la d'Ustrell. En el comunicat es va assenyalar que mai abans un programa tan important com El matí de Catalunya Ràdio havia depès tant de personal extern, sense passar per un procés de selecció.

Les crítiques a Ustrell no només es limiten a la gestió de fons públics. En els últims anys, la seva carrera ha estat marcada per diversos fracassos mediàtics.

Programes com "Planta Baixa" i "Col·lapse" no van aconseguir connectar amb l'audiència, obtenint resultats molt per sota de les expectatives. Malgrat aquests fracassos, la seva productora continua rebent grans sumes de diners públics, cosa que ha generat un debat sobre l'efectivitat d'aquests fons.

Polèmiques polítiques

A més dels seus fracassos televisius, Ustrell ha protagonitzat diverses polèmiques públiques que han afectat la seva imatge.

El 2023, el seu programa "Planta Baixa" va causar controvèrsia en emetre imatges de Carles Puigdemont amb la cançó "Rata de dos patas". Aquest incident va provocar indignació a les xarxes socials i un dany significatiu a la seva credibilitat. A això s'hi sumen altres errors, com la seva afirmació a Twitter que no veuria el debat de TV3, cosa que el va obligar a retractar-se.

El cas d'Ustrell posa en evidència les pràctiques d'externalització de continguts a TV3, cosa que alguns consideren un ús inapropiat dels recursos públics. Les crítiques sobre com es distribueixen aquests fons i qui els rep continuen creixent, mentre la corporació manté contractes amb empreses de persones influents com Toni Soler o Ricard Ustrell.

La situació ha generat un debat intens sobre la transparència en la gestió dels fons públics i la qualitat dels programes finançats amb ells. De fet, això arriba quan, aquesta mateixa setmana, la Sindicatura ha denunciat les males pràctiques de TV3. A més d'uns sous astronòmics entre la directiva, l'auditoria ha revelat designacions fraudulentes i manca de transparència.