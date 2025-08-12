El recompte que revela el greu problema de seguretat a Catalunya: 8 morts en 46 dies
La tolerància envers el crim de baixa intensitat produeix una escalada en la gravetat dels delictes
L'augment de la inseguretat a Catalunya no només es percep a les enquestes o en la sensació ciutadana: les dades mostren una realitat preocupant. A l'escalada de violència dels últims anys s'hi suma ara un repunt en la gravetat qualitativa dels delictes. Parlem d'assassinats, bandes, ajustaments de comptes, apunyalaments i tiroteigs.
Segons “l'Apunyapistolòmetre CAT”, que recopila dades a les xarxes, entre el 26 de juny i el 10 d'agost es van registrar a Catalunya 33 incidents violents. En total, 21 ferits i 5 morts per arma blanca, a més de 5 tiroteigs sense ferits i 9 més amb un balanç de 3 morts i 9 ferits. El recompte eleva a 8 el total de persones assassinades en només 46 dies, una xifra que il·lustra el deteriorament de la seguretat pública.
Violència en ascens tot i la reducció global del delicte
Tot i que el Ministeri de l'Interior va informar d'un descens general del 4,1% en la criminalitat convencional, la realitat és que els homicidis i les agressions sexuals han augmentat. Al primer trimestre de 2025, els homicidis dolosos i en grau de temptativa van pujar un 11,3%, mentre que les agressions sexuals van créixer un 26,8%. Els Mossos han detectat que bona part dels homicidis estan vinculats a la guerra entre bandes criminals, especialment en el narcotràfic.
Aquest repunt s'emmarca en un context de pèrdua de control policial en determinats barris. En aquests barris la violència, ocupació i multireincidència s'entrellacen per descriure un triangle d'impunitat. Sindicats policials alerten que els agents s'enfronten a un nivell d'agressivitat creixent, amb intervencions cada cop més perilloses.
Ciutats i dates marcades per la violència
Els incidents de Sant Joan van ser un punt d'inflexió aquest any. En una sola nit es va registrar un homicidi a Barcelona, diversos apunyalaments i tiroteigs a Terrassa, Badalona i L'Hospitalet, a més de disturbis greus a Castelldefels i Palamós. Aquest episodi va concentrar bona part de les dinàmiques delictives que es repeteixen a Catalunya. És a dir, armes blanques, trets en plena via pública i agressions a forces de seguretat.
A principis d'any, ja s'havia produït una onada de vuit homicidis en un mes, principalment vinculats a l'ajustament de comptes entre bandes. Aquests casos, sumats als episodis recents, reforcen la idea que el problema no és només quantitatiu, sinó qualitatiu. Això explica que la inseguretat hagi escalat diverses posicions dins de les preocupacions més destacades dels ciutadans.
