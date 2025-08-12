Dard d'Alejandro Fernández a Salvador Illa per l'Educació: 'els pitjors resultats'
El líder popular denuncia que el PSC ha continuat amb la política educativa del Govern d'Aragonès
En el context de la degradació educativa de Catalunya, el líder del PP català, Alejandro Fernández, ha carregat contra el Govern d'Illa. A través de les xarxes socials, Fernández ha recuperat una intervenció que va fer al Parlament a finals de l'any passat. Amb motiu de la crisi educativa, Fernández retreia al nou Govern del PSC continuar amb les polítiques educatives de Pere Aragonès.
En aquest sentit, Alejandro Fernández criticava la mesura d'afegir vuit milions d'euros per reforçar assignatures com matemàtiques i al mateix temps mantenir el model de suspensos. “Ja pots posar vuit, deu o mil”, deia Fernández, “si es pot continuar passant de curs sense aprovar totes les assignatures, ningú no tindrà cap incentiu per aprovar”. I a propòsit de tot això, el líder popular apostava per un model basat en coneixements, esforç i autoritat.
Ara, i arran del progressiu i clar col·lapse educatiu, Fernández ha recordat les seves paraules al faristol. “Fa un any vam advertir Salvador Illa que si continuava amb el mateix sistema educatiu que el seu antecessor, els resultats serien idèntics. I així ha estat: Catalunya continua registrant algunes de les pitjors dades de qualitat educativa de tot Europa”:
Un fracàs evident
Certament, el model educatiu català no funciona, i les seves causes són múltiples. D'entrada, es pot assenyalar una barreja molt delicada de pressió demogràfica i model pedagògic fallit. Això té com a resultat una davallada general del nivell i els resultats, que en àrees com català o matemàtiques és clamorosa.
D'altra banda, el sistema com a infraestructura institucional tampoc funciona. Aquí hi ha, per exemple, el caos en l'adjudicació de 15.000 places d'FP a les portes del curs escolar. Per no parlar dels altres 45.000 docents que fa poc més d'un mes es van quedar en un limbe laboral.
Finalment, la conspiració de silenci sobre el model pedagògic ja s'ha trencat, i cada cop són més les veus que demanen un canvi de model. De moment, el PSC ha optat per arranjaments cosmètics a l'escalf de les necessitats del tripartit. Caldrà esperar als pròxims resultats educatius per calibrar les dimensions del col·lapse.
